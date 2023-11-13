На премии RUSSIAN OPEN DANCE AWARDS назовут лучшее танцевальное шоу на отечественном ТВ

Популярные танцевальные шоу четырех федеральных телеканалов России вошли в список номинантов Национальной танцевальной премии RUSSIAN OPEN DANCE AWARDS. Впервые в истории России будут отмечены наградами лучшие танцевальные шоу на отечественном телевидении. В номинациях представлены шоу «Dance Революция» (Первый канал), «Танцы на ТНТ» (ТНТ), «Танцы со звездами» («Россия 1»), «Большие и маленькие» («Россия – Культура»).

В этом году экспертам Национальной танцевальной премии RUSSIAN OPEN DANCE AWARDS предстоит не простой выбор – определить лучший телевизионный проект на российском ТВ, посвященный танцам. По словам Марии Уточкиной, все танцевальные шоу по-своему уникальны и имеют высокие рейтинги зрительских просмотров.

Так, благодаря инновационной технологии 360 градусов у зрителей шоу «Dance Революция» на Первом канале была возможность рассмотреть каждый танец в буквальном смысле со всех сторон. 128 камер, направленных на участника, фиксировали мельчайшие детали и самые зрелищные моменты выступления. Проект появился в эфире в 2020 году и представил три сезона. Телезрители с большим интересом наблюдали за выступлениями участников, представляющих разные жанры – от классической хореографии до современного уличного танца.

С 2006 года на вершине рейтинга в эфире телеканала «Россия 1» шоу «Танцы со звёздами». В 2023 году телеканал представил уже четырнадцатый сезон популярного музыкально-хореографического шоу. В проекте участвуют пары, каждая из которых состоит из профессионального танцора и медийной персоны. В каждом новом сезоне были представлены яркие выступления конкурсантов, чье умение владеть своим телом за месяцы тренировок достигает настоящего мастерства.

Все сезоны масштабного танцевального шоу «Танцы», стартовавшего в эфире телеканала ТНТ в 2014 году, показывают рекордные цифры среди шоу талантов на российском ТВ и традиционно занимают ТОП-лучших проектов телеканала. Зрители с большим интересом наблюдают, как участники проекта борются за звание лучшего танцора страны.

Танцевальный проект «Большие и маленькие» телеканала «Россия К» посвящен детскому и юношескому танцу. В отличие от большинства телевизионных конкурсов, в проекте «Большие и маленькие» нет проигравших. Его авторы максимально помогали начинающим танцорам раскрыть талант, а жюри – поддерживать юных артистов и дать ценные советы.

Национальная танцевальная премия RUSSIAN OPEN DANCE AWARDS станет главным медийным событием года в области дэнс-культуры в России. В двенадцатитысячной ЦСКА АРЕНЕ будет представлено 40 номинаций премии, которые соберут всех представителей индустрии – танцоров, хореографов, постановщиков, организаторов фестивалей, создателей обучающих программ, федеральные телеканалы, звёзд шоу-бизнеса и представителей высших хореографических учебных заведений страны.

По словам организаторов, каждый, кто получит награду главного события танцевальной индустрии, будет не случайно держать её в своих руках. Национальная танцевальная премия станет знаком качества и общественного признания для каждого победителя, номинанта и эксперта премии.

Награда национальной танцевальной премии является одной из самых сложных, тяжёлых и дорогих наград среди существующих премий. Награда исполнена из сплава цинка, алюминия, меди и покрыта сплавом из 8-каратного золота. Статуэтка спроектирована российскими ювелирами в форме круга, копирующего фирменный логотип события. Каждый элемент и его форма не случайны и имеют глубокий смысл.

«Девять незамкнутых колец, из которых состоит статуэтка, символизируют вечность, единство и цельность, - все это олицетворяет любое искусство. Незамкнутые кольца призывают танцовщиков не бояться выходить за рамки, искать новые пути и открывать для себя неожиданные возможности. Мы уверены, что творческая душа бесконечна в поиске идеальных форм воплощения», - сообщила генеральный продюсер премии Мария Уточкина.