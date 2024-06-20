Объявлены имена победителей премии FINNEXT

18 июня 2024 г. в Центре событий РБК состоялось вручение итоговой премии в области финансов, которая прошла в рамках 12-го форума финансовых инноваций FINNEXT — одного из крупнейших событий в сфере финтеха в России.

Премия FINNEXT стала знаковой площадкой для презентации уникальных решений, обмена опытом и стимулирования технологического прогресса. Ее участники продемонстрировали профессиональному сообществу широкий спектр передовых инновационных технологий для финансового и страхового секторов, а также лучшие практики их внедрения.

Торжественная церемония собрала около 200 участников, гостей и журналистов.

В числе номинантов выступали команды и департаменты из банков, страховых, финансовых и IT-компаний, представившие успешные кейсы и уникальные решения в области цифровой трансформации финансового рынка.

Вклад участников в цифровизацию финансовой и смежных отраслей оценивал Экспертный совет премии, состоящий из руководителей ведущих компаний, ассоциаций и общественных объединений, а также профильных экспертов в сфере финтеха.

Награды были вручены в 11 номинациях, включая 5 специальных.

Победители

В номинации FINNEXT CX за развитие клиентского опыта:

«Решение года для коммуникации с клиентами» — ПАО Сбербанк за ML-модель Look-A-Like,

«Решение года для начинающего бизнеса» — ПАО «Промсвязьбанк» за кейс «Старт бизнеса онлайн».

В номинации FINNEXT AI Leader за применение технологий ИИ, ML и Big Data:

«Кейс года в антифрод системах» — «АО «Тинькофф Банк» за Нейрощит,

«Распознавание голоса и поведенческих паттернов при общении с клиентами» — «АО «Тинькофф Банк» за «Речевую аналитику от Т-Банка».

В номинации FINNEXT Partner за внедрение всесторонних финансов и финтех-партнерств:

«Кейс года по запуску платформы для благотворительности и некоммерческих организаций» – ПАО Совкомбанк и Фонд «Сколково», подразделение SK Fintech Hub за «Технологии добра»,

«Кейс года по цифровизации ЖКХ и обогащению банковских сервисов реальной пользой для клиента» – A3 Household за «Платёжный сервис А3».

В номинации FINNEXT Core за трансформацию Core Banking:

«Кейс года по миграции в систему собственной разработки» — АО «Тинькофф Банк» за Sage от Т-Банка,

«Платформа года по защите инфраструктуры» — компания Vision Labs за «Детектор Deep Fake и виртуальных камер: новый уровень защиты биометрических систем».

В номинации FINNEXT Team за вклад и развитие команды и людей:

«ИТ-решение года для внутренних коммуникация» — ПАО «Совкомбанк» за кейс KPI MONEYtor,

«Проект года по развитию области внутренних коммуникаций» — АО «АЛЬФА-БАНК» за СХ-комьюнити.

В номинации FINNEXT Визионер за стратегические лидерские качества, умение предвидеть тренды индустрии, вдохновлять команду и двигать рынок вперёд:

Алексей Анатольевич Петров, Apibank. Генеральный директор ЦБП.

В специальных номинациях награды получили:

Инновация года в безопасности данных — Банк ВТБ и их кейс «Криптоанклав».

Решение года по улучшению клиентского опыта в отрасли — ПАО «Промсвязьбанк»и их кейс «Чаевые от ПСБ».

За создание научно-исследовательского потенциала при решении прикладных вопросов — ПАО «АК БАРС» БАНК и их кейс «Хаб Иннополис».

За эффективное внедрение инновационных платежных сервисов — Единый ЦУПИС и их кейс «Кошелек ЦУПИС».

Современная и эффективная информационная система страховой компании — Аксиома Софт проект для СК «Кредит Европа Лайф».

Лауреатам были вручены дипломы и почетные призы. Гастробар «Алхимиус» подготовил для победителей изысканные авторские десерты, а для гостей вечера — впечатляющий 20-килограммовый торт. Также победители и номинанты получили памятные подарки с уходовой косметикой от бренда SeaHava. Вечер прошел в яркой, праздничной атмосфере и вызвал повышенный интерес со стороны профессионального сообщества, СМИ и блогеров, которые активно делились впечатлениями в соцсетях.