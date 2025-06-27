На Тишинке появится видеостанция для блогеров

Согласно опросу фонда «Общественное мнение» (ФОМ), профессия блогера входит в топ-3 самых востребованных у молодёжи. Sminex учитывает социальный тренд и продумывает пространства для создания контента в своих домах. В квартале «Тишинский бульвар» девелопер продумал для подростков приватную зону с видеостанцией.

Пространство находится в глубине двора-парка площадью 1,6 гектара и огорожено зелёными насаждениями. Территория обособлена от прогулочных маршрутов и в то же время гармонично вписана в общий ландшафт. С помощью установленной здесь видеостанции удобно создавать любой контент для соцсетей: записывать шортсы, выходить в прямой эфир и делать фото с отложенным стартом.

«В условиях новых вызовов выбор профессий у молодёжи кардинально не изменился, но появилась другая мотивация. Выживет ли специальность в эпоху искусственного интеллекта? Есть ли удалённый и гибридный режим работы? Соответствует ли деятельность компании экологическим принципам? Зумерам всё важно. Блогерство привлекательно для детей и подростков, поскольку тесно связано с медийностью, а в юном возрасте социальное признание имеет значение. При этом в таком занятии много пользы: развиваются навыки предпринимательства, креативности, коммуникации, создания контента и менеджмента. Подросток может запросто иметь тысячную аудиторию, равняясь на старших блогеров», — говорит доктор социологических наук, управляющий директор ФОМ Лариса Паутова.

В приватном тихом и зелёном дворе-парке «Тишинского бульвара» есть много локаций, которые станут и великолепными природными декорациями для фото или видео. Живописный пруд с каменистым берегом, высокие деревья с раскидистыми кронами, арт-объекты и игровые площадки с оборудованием абстрактных форм, разработанные по фирменному стандарту Kid’s Lab, — только часть из них. При создании дворов-парков во всех своих домах Sminex соблюдает баланс комфорта и эстетики.

«Девелоперы редко думают о подростках. Мы же знаем, как тинейджерам важно иметь своё пространство для общения, спорта и досуга. Наш фирменный подход Fine Development — это забота о каждом жителе, поэтому мы создаём инфраструктуру для старших детей прямо на территории домов. На спортивных площадках они устраивают матчи по футболу и волейболу, осваивают паркур и текбол, в амфитеатрах встречаются с друзьями после школы, а в дождливую погоду играют в приставку или смотрят кино на большом экране в Clubhouse — клубные гостиные по стандарту Friend’s Lab есть в большинстве наших домов. Когда всё рядом, детям не хочется покидать двор, а родители этому только рады», — рассказывает вице-президент по продукту Sminex Александр Лагутов.

Кроме видеостанции, на площадке для подростков в «Тишинском бульваре» предусмотрено оборудование для текбола — нового вида спорта с элементами настольного тенниса и футбола, а в уютном амфитеатре с креслами-пуфами тинейджерам комфортно слушать вновь популярные хиты нулевых, смотреть видеоподборки любимых каналов в соцсетях или просто обсуждать школьные новости. Во всех домах Sminex однородная социальная среда, поэтому дети легко находят во дворах-парках друзей по интересам.