На Урале проходит всероссийский кастинг для художественного фильма «Агитбригада. Серая зона»

Стартовал всероссийский кастинг для художественного фильма «Агитбригада. Серая зона», который станет первой полнометражной лентой о фронтовых агитбригадах, сформированных на Урале во время Великой Отечественной войны. Проект создаётся кинокомпанией V&T Agency при поддержке Президентского фонда культурных инициатив м является частью киноальманаха «Агитбригада». Съёмки запланированы на осень 2025 года в Свердловской области. Премьера фильма запланирована на май 2026 года.

«Проект имеет для Свердловской области особое значение. Это первая художественная попытка показать на экране подвиг уральских артистов, которые наравне с бойцами сражались за Победу — словом, песней, сценой. Уверена, что картина внесёт значимый вклад в сохранение исторической памяти средствами киноискусства», — подчеркнула директор Свердловского фильмофонда Светлана Горда.

Проект уже вызывает большой интерес: первую часть киноальманаха посмотрели почти 40 миллионов зрителей в России и за рубежом, включая 15 международных кинофестивалей. Новую картину поддерживают более 30 региональных телеканалов, а также международные вещательные платформы.

«Агитбригада. Серая зона» — первый фильм, где в центре сюжета окажется фронтовая агитбригада. Основанная на реальных событиях, история рассказывает о людях, которые несли солдатам силу духа, надежду и поддержку не оружием, а словом и музыкой. По официальным данным, за годы войны агитбригады провели более 1,6 миллиона концертов. Это были подлинные миссии искусства, сохранявшие человеческое достоинство на фоне военных ужасов.

Сюжет фильма переносит зрителя в осень 1943 года. Молодой баянист Степан Волков присоединяется к уральской агитбригаде, работающей в «серой зоне» — на нейтральной полосе между противоборствующими армиями. В атмосфере постоянной опасности разворачивается история мужества, внутреннего выбора и силы человеческого присутствия перед лицом войны.

Продюсеры проекта подчёркивают, что это не только фильм о прошлом, но и важный разговор о настоящем — о том, как искусство способно объединять, поддерживать и давать силы даже в самых негуманных условиях.

В рамках подготовки к съёмкам объявлен всероссийский кастинг. К участию приглашаются актёры из разных регионов на следующие роли: