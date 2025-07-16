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На Урале проходит всероссийский кастинг для художественного фильма «Агитбригада. Серая зона»

editor
By editor
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Стартовал всероссийский кастинг для художественного фильма «Агитбригада. Серая зона», который станет первой полнометражной лентой о фронтовых агитбригадах, сформированных на Урале во время Великой Отечественной войны. Проект создаётся кинокомпанией V&T Agency при поддержке Президентского фонда культурных инициатив м является частью киноальманаха «Агитбригада». Съёмки запланированы на осень 2025 года в Свердловской области. Премьера фильма запланирована на май 2026 года.

«Проект имеет для Свердловской области особое значение. Это первая художественная попытка показать на экране подвиг уральских артистов, которые наравне с бойцами сражались за Победу — словом, песней, сценой. Уверена, что картина внесёт значимый вклад в сохранение исторической памяти средствами киноискусства», — подчеркнула директор Свердловского фильмофонда Светлана Горда.

Проект уже вызывает большой интерес: первую часть киноальманаха посмотрели почти 40 миллионов зрителей в России и за рубежом, включая 15 международных кинофестивалей. Новую картину поддерживают более 30 региональных телеканалов, а также международные вещательные платформы.

«Агитбригада. Серая зона» — первый фильм, где в центре сюжета окажется фронтовая агитбригада. Основанная на реальных событиях, история рассказывает о людях, которые несли солдатам силу духа, надежду и поддержку не оружием, а словом и музыкой. По официальным данным, за годы войны агитбригады провели более 1,6 миллиона концертов. Это были подлинные миссии искусства, сохранявшие человеческое достоинство на фоне военных ужасов.

Сюжет фильма переносит зрителя в осень 1943 года. Молодой баянист Степан Волков присоединяется к уральской агитбригаде, работающей в «серой зоне» — на нейтральной полосе между противоборствующими армиями. В атмосфере постоянной опасности разворачивается история мужества, внутреннего выбора и силы человеческого присутствия перед лицом войны.

Продюсеры проекта подчёркивают, что это не только фильм о прошлом, но и важный разговор о настоящем — о том, как искусство способно объединять, поддерживать и давать силы даже в самых негуманных условиях.

В рамках подготовки к съёмкам объявлен всероссийский кастинг. К участию приглашаются актёры из разных регионов на следующие роли:

  • Степан Волков (18-30 лет, игровой возраст 23-25 года) — артист с благородным характером, умеющий играть на баяне;
  • Вера Морозова (20-30 лет, игровой возраст — 24-27 лет) — актриса с сильным и одновременно ранимым обликом;
  • Тамара Кушова (18-30 лет, игровой возраст 18-20 лет) — живая, простая и очень добрая артистка;
  • Шмаков Пал Палыч (30-40 лет, игровой возраст 40-45 лет)— партийный работник, в котором строгость соседствует с человеческими слабостями;
  • Галина Ивановна (35-50 лет, игровой возраст 45-50 лет) — женщина с трудной судьбой, но открытым сердцем.
  • Дед (от 50 лет, игровой возраст 65-70 лет)— не основной герой действия, а моральный ориентир, камертон, задающий внутренний тон всей истории. Его главная задача: спасать, потому что иначе нельзя.

    Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства Свердловской области и регионального министерства культуры.

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