На ВДНХ открылась «Новогодняя почта»

Гости Главной выставки страны могут отправить письма зимнему волшебнику и получить от него ответ с самыми теплыми пожеланиями на бланке Московской усадьбы Деда Мороза. Специальные ящики разместили в инфоцентре ВДНХ в арке Главного входа, семейном тематическом парке «Орион», Центре национальных конных традиций, центре океанографии и морской биологии «Москвариум».

ВДНХ стала одной из более чем 100 столичных площадок, где появились красочные ящики для праздничных посланий Деду Морозу. Дети и взрослые в письмах к главному новогоднему герою могут рассказать о своих желаниях и мечтах, написать поздравления, задать вопросы о зимнем празднике. Для этого им необходимо опустить в ящик письмо, а на конверте непременно указать свой обратный адрес. Все письма будут направлены в столичную резиденцию Деда Мороза, где пройдут тщательную сортировку под контролем самого зимнего волшебника. Указавшие обратный адрес гости Выставки обязательно получат ответ по почте.