На ВДНХ открылась выставка об экспериментах русских авангардистов

В лектории Музея славянской письменности «Слово» в павильоне № 58 на ВДНХ открылся выставочный проект «ЖИЗЬ НРА», который отражает эксперименты русских авангардистов в области графического представления текста, их смелые визуальные решения в работе с буквой, словом, книгой.

Авангард принес много новаторских идей в мир искусства. Художники и поэты, разрушая старые установки, стремились к созданию новых выразительных форм. Как и зачем авангардисты включали буквы и слова в изображаемый ими мир, рассказывает выставка «ЖИЗЬ НРА» в музее «Слово» на ВДНХ.

жизнь нра авангардисты

В центральной части экспозиции размещен раздел, посвященный футуристической книге. Из цифровых копий книг собрана мультимедийная композиция о работе футуристов с буквой и текстом. Футуристы не просто экспериментируют с «буквенным дизайном» и эстетикой обложки — они создают графические образы текстов, и представление стихотворения на странице становится арт-объектом. Такие книги можно полистать на сенсорном экране, а также можно рассмотреть их подлинники в витринах.

Графические инсталляции экспозиции рассказывают об основных направлениях авангарда, о самых известных деятелях этого новаторского течения в российском искусстве и их экспериментах. Например, о том, как Велимир Хлебников создавал «звездный» язык, основанный на словообразах и понятный всем народам земли, подобно языку живописи. Как Алексей Крученых придумал новый трансментальный язык, получивший название «заумь», на основе которого слагались бы поэтические произведения по принципам «сдвигологии». И как Василий Каменский провел один из самых ярких футуристических экспериментов, заполнив каркас из геометрических фигур поэтическими текстами в своих «Железобетонных поэмах».

Книга Эля Лисицкого «Супрематический сказ про два квадрата в 6-ти постройках» на выставке стала материалом интерактивной игры, а также модуля-конструктора для детей, собирая который можно создать свою книгу — художественный объект.

жизнь нра авангардисты

Фото: пресс-служба ВДНХ

