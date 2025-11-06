«Я думала, что “девушка Бонда” — это такой унизительный термин»: Фамке Янссен рассказала об актёрской игре, амбициях и Вуди Аллене

В отеле лондонского Ковент-Гардена Фамке Янссен предстает в образе, который могла бы носить её героиня из новой криминальной драмы Netflix «Империя Амстердама» — мини-платье с цветочным принтом и длинные носки. Этот наряд балансирует на грани иронии и провокации, что идеально подходит для разговора, который ждёт нас впереди: об объективации, патриархальных стандартах красоты и сексизме в индустрии. С более чем 60 ролями в кино и карьерой модели за плечами, Янссен есть что сказать.

Её внешность — отдельная тема. В 60 лет она выглядит так же поразительно, как и почти три десятилетия назад в «Золотом глазе». Это наблюдение кажется уместным лишь потому, что сама актриса постоянно сталкивается с двойными стандартами: женщин, по её словам, осуждают как за пластические операции, так и за их отсутствие. Свой секрет она объясняет просто: здоровый образ жизни и личный выбор, который никого не должен касаться.

Возвращение домой и новая Бетти

«Амстердамская империя» — особый проект для Янссен. Это её первая съёмка на родине, в Нидерландах, и первая роль на родном голландском языке. Сериал, который она описывает как помесь «Войны роз» и «Клана Сопрано», рассказывает о криминальной империи, построенной на торговле каннабисом. Её героиня, Бетти, — поп-звезда с одним хитом, которую бросает главный герой, владелец этой империи.

Изначально Бетти предстаёт эксцентричной брошенной женой, но Янссен видела в ней гораздо больше. «Мы ничего не знаем о Бетти, но мы знаем всё о Джеке. Это нечестная борьба», — рассуждает актриса. Её задача заключалась в том, чтобы наделить персонажа, имеющего мало «экранного времени», глубиной и многогранностью через свою игру. «Я сделала карьеру, играя женщин, у которых мало возможностей», — отмечает она.

Путь к себе: от экономики к подиуму и Голливуду

Янссен выросла в Амстелвене в скромной семье. Детство научило её самостоятельности. «С раннего возраста мы были предоставлены сами себе. Я поняла, что если не буду заботиться о себе сама, то ничего хорошего меня не ждёт». Несмотря на склонность к творчеству, её считали самой умной среди сестёр и направляли по «серьёзному» пути. Она даже изучала экономику, чтобы доказать, что учитель, утверждавший, что «девочки не понимают естественных наук», был неправ.

Стремление к независимости привело её к работе с юных лет, а в 17 — к решению уехать из Нидерландов, чтобы стать моделью. Именно в США, по её словам, она «научилась мечтать». Однако даже в модельном бизнесе её сильная натура сталкивалась с ограничениями. «Я не собираюсь притворяться идиоткой перед продюсером-мужчиной, чтобы получить то, что я хочу», — заявляет Янссен.

«Золотой глаз» и вызов стереотипам

Осознанный перерыв между карьерой модели и актрисой она провела в Колумбийском университете, изучая литературу и кино. Её первая крупная роль — роковая Ксения Онатопп в «Золотом глазе» — стала для неё вызовом. Термин «девушка Бонда» она тогда считала унизительным, но решила использовать шанс по-своему.

«Я привнесла многое из того, чего не было на странице, — вспоминает актриса. — Например, то, как она испытывает оргазм. Я всегда воспринимала бондиану как комедию, пародию. Я подумала: «Давайте сделаем этого персонажа незабываемым». Её смелость окупилась, но побочным эффектом стал поток однотипных ролей «роковых иностранок».

Вместо этого она стала бороться за противоположные амплуа, как в нео-нуаре «Город промышленности». Чтобы получить роль простой американки, ей пришлось доказывать, что за гламурной внешностью скрывается многогранная актриса.

Работа с мэтрами и взгляд на индустрию

Последовала череда работ у выдающихся режиссёров, включая Роберта Олтмена и Вуди Аллена. Об Аллене она отзывается как о режиссёре, который даёт актёрам свободу, но при этом сохраняет за собой право в любой момент заменить их. «У нас всегда было ощущение, что мы можем стать следующими», — говорит она.

Говоря о сексизме в индустрии, Янссен отмечает, что, хотя лично с Харви Вайнштейном у неё не было плохого опыта, она понимает, что такая система не могла бы существовать без молчаливого согласия окружающих. «Я не виню жертв, но я не пострадала в тех местах», — заключает она, связывая это со своей прямотой и сильным характером.

«Люди Икс» и осознанная карьера

Роль доктора Джин Грей в «Людях Икс» стала для неё важной вехой. Она гордится тем, что франшиза изменила представление о супергеройском кино, сделав его более серьёзным и глубоким.

Сегодня её подход к карьере прагматичен. Она признаёт, что для получения интересных предложений необходимо сохранять определённый уровень публичности, но отказывается переступать через себя. Янссен нет в социальных сетях, которые она считает местом, где «многие женщины кричат о себе, фотографируясь полуобнажёнными». «Это просто не в моём духе», — объясняет она.

Её принципиальность и прямота, которые она пронесла через всю 30-летнюю карьеру, возможно, стоили ей некоторого количества ролей, но подарили зрителям ту самую многогранность и силу, которые она так ценит в своих героинях.

Текст на основе интервью Фанки Янссен Зои Уильямс для The Guardian,

русский перевод: редакция СМИ АртМосковия