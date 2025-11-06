В Национальном центре «Россия» состоялась премьера короткометражного художественного фильма «Друзья»

Это второй фильм цикла новелл «Русский Ренессанс» и первый художественный фильм, эпизоды которого сняты в Авдеевке. Фильм снят выпускниками Академии Михалкова: режиссер Мария Андреева, продюсер – Артем Иванов.

Главный герой фильма – молодой итальянский журналист Алессандро, который приезжает в Донбасс, чтобы найти своего друга детства Колю. Фильм – дань памяти потерянным детям войны и яркая демонстрация возрождающей миссии России, которая защищает своих граждан и строит мирную жизнь на исторических территориях. Он фиксирует актуальные события, показывая послевоенную реальность через личную историю и помогая зрителю осмысливать современность. Фильм принципиально снимали в реальных локациях разрушенных войной зданий, эта реальность усиливала сюжет. Фильм наполнен глубокими подтекстами и отсылками к образцам классического изобразительного искусства, он позволяет надеться, что зерна добра и возрождения прорастут в умах и сердцах людей, сохраняя память о произошедших событиях.

Креативный продюсер фильма «Друзья», член исполнительного совета РАСО Алена Август считает, что молодая кинокоманда сняла фильм, наполненный многозвучием смыслов: «В сюжет вплетены отсылки к историческим и художественным артефактам, живой язык фильма ведет аудиторию по сюжету, мягко и плавно погружая в историю героев, которая представлена вне времени – это не просто сюжет из нашего настоящего, это рассказ о том, что все мы соединены нитями привязанностей, истории, Родины. Команда у нас молодая, порой нам говорили: «Не лезьте туда, это не ваше, потерпите — всё когда-нибудь закончится. Осмыслите, обдумаете, потом снимете правильное кино». Но нам кажется, что самое правильное кино — честное. Его нужно снимать сейчас, пока живо ощущение реальности. Важно осмыслять опыт нашего времени уже сейчас, важно достучаться до чувств разных аудиторий, и молодые кинематографисты дерзнули это начать, более того – будут продолжать серию новелл».

«Во время подготовки к съемкам журналист Андреа Лучиди, который недавно получил гражданство России, поделился образцами документов, которые были взяты за основу для создания реквизита, именно эти документы проверяли в кадре, когда Алессандро по сюжету пересекал границу. Отдельно хочется отметить, что перед стартом съемок мы редактировали сценарий под руководством политконсультантов и медиатехнологов, чтобы вложить правильные патриотические ценности и смыслы, закрепленные в Указе президента» — отметила режиссер фильма Мария Андреева.

«Весенняя поездка на поиск локаций для съемки «Друзей» помогла мне переосмыслить реальность. Вернувшись в Москву из Авдеевки и Угледара, я стал еще больше ценить воду, крышу над головой и мирное небо. Донбасс — это особенный регион, в котором живут очень добрые, отзывчивые люди. На каждом шагу нам помогали на съемках — кто словом, кто делом. Благодарили за то, что мы выбрали свою страну и помогаем ей на фронте искусства» — поделился продюсер фильма Артём Иванов.

Вклад в создание фильма внесли: Администрация Главы ДНР, Росгвардия, Штаб обороны, военная комендатура, кинологическая служба, руководитель компании «Эффективное взаимодействие» и основатель «Тендерного центра «С.Т.И.К.» Андрей Пожаров, политконсультант и медиатехнолог, креативный продюсер фильма Алена Август, продюсеры Андрей Кретов и Александр Калушкин, за что команда фильма им благодарна.

Премьеру посетили председатель Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев, замруководителя исполкома МГРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональный координатор партпроекта «Женское движение Единой России», член Генсовета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елиферова, заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики – руководитель Представительства Донецкой Народной Республики в городе Москве Ольга Макеева, предприниматель и меценат Андрей Пожаров, начальник департамента по реализации общественных проектов АПППРФ в ДФО Александр Шубин, советник руководителя АНО «Интеграция» Анастасия Скоробогатова, актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Мадлен Джабраилова, общественный деятель, правозащитник, директор АНО «Мама в праве» Виктория Рашина и др.

«Этот фильм — начало большой летописи, которая обязательно появится. Ведь здесь рассказано о судьбах примерно двадцати человек — водителя и пассажиров. Это лишь небольшая часть огромной истории. Донбасс — это многомиллионный регион. До войны здесь жили около шести миллионов человек. И то, как было, — уже никогда не будет. Моя дочь была ребенком, ей было восемь, когда все началось. Сегодня ей девятнадцать. Этот фильм — о потерянных детях войны. О тех, кто вырос, не зная, что такое мирная жизнь. Я могу отнести к ним и свою дочь. Спасибо команде за то, что вы не стали ждать удобного времени для съемок, это действительно надо снимать сейчас», — отметила Ольга Макеева.

«Фильм произвёл на меня потрясающее впечатление, поскольку с 2022 года я всё время езжу в наши воссоединённые регионы, и Мариуполь — это город, который я проезжаю всегда. Я видела этот город изнутри с самого начала, когда это был город-призрак, когда там всё было разрушено. И я считаю, что вот такие короткометражные игровые фильмы очень нужны нашей молодежи. Таких фильмов должно быть больше, потому что наши дети должны видеть, должны знать свою историю и понимать то, что происходит сейчас в нашей стране» — рассказала Ирина Елиферова.

«Я понял, что если у нас в стране, как говорят «в теплой Москве», есть ребята, которые едут на Донбасс, добиваются невозможного и снимают вот такое честное и важное кино – все у нас получится. Историю сейчас мы пишем вместе с вами, всей страной – защищая Родину на фронте, помогая нашим ребятам «за ленточкой», создавая современные производства и вот так – снимая честное кино, которое заставляет задуматься. Это тоже вклад в нашу победу», — высказал искренние чувства руководитель компании

«Эффективное взаимодействие» и основатель «Тендерного центра «С.Т.И.К.» Андрей Пожаров.

Молодые кинематографисты создают новый стиль в российском кинематографе – «Русский Ренессанс» — по заветам своих мастеров Владимира Хотиненко и Никиты Михалкова. Для стиля характерно смешение документальной фактуры, разрушенных войной локаций и съемки с профессиональными актерами. Реальный исторический контекст места действия становится неотъемлемой частью драматургии, а классические композиции в основе операторского стиля съемки и выбор колористических решений, как уверены молодые кинематографисты, сделают фильм достойным произведением искусства.

Следующая новелла из цикла «Русский Ренессанс» — «Звук.80» сейчас в разработке у съемочной группы. Особенность этого поэтического фильма заключена в том, что всё будет строится на создании трека из звуков Донецка.

Фото предоставлено PR-сопровождением