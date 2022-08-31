«Вита: последние дни настоящего»: роман для тех, кто задумывается о будущем Земли

Этим летом жители Южной и Центральной Европы столкнулись с аномально высокими температурами, что привело к многочисленным жертвам и лесным пожарам. В то же время страны Южной Азии, особенно Пакистан, существенно пострадали от наводнений, следствием чего стали масштабные гуманитарные катастрофы.

Общественность в целом согласна с мнением климатологов, заявивших, что эти аномалии – следствие изменения климата. Однако версию о том, что его причиной является пренебрежительное отношение человечества к планете, разделяют далеко не все.

В художественном романе «Вита: последние дни настоящего», вышедшем в России, ситуация аналогичная, и даже хуже – бьющие тревогу ученые и активисты, снимаются с должностей, признаются сумасшедшими, а иногда и вовсе лишаются жизни. При этом количество тревожных новостей лишь нарастает: об открытии новых вредных производств, очередных разливах нефти и других экологических катастрофах. Порой даже складывается ощущение, что какая-то неведомая, но мощная сила специально приближает конец Земли. Но что это за сила и кто именно заинтересован в гибели планеты?

Диего Видаль, автор романа, сумел явить читателю свежую и особо актуальную в свете последних новостей интерпретацию теории заговора, а в качестве главной интриги выбрал ответ на вопрос: «Может ли человечество забыть про разногласия, чтобы совместными усилиями предотвратить Конец света?».

Однако экологическая тема, пусть и является фундаментом для поддержания напряжения, но не является доминирующей. Она скорей является фоном для множества других событий. Главные персонажи делают важные научные открытия, включаются в президентскую гонку, борются с террористическими группировками, изучают деятельность секретных организаций и даже создают новое, не похожее ни на одно существующее, государство…

Главных героев в романе много, каждый сможет найти того, с кем себя проассоциировать. Здесь есть и самоуверенный IT-вундеркинд, и циничный миллиардер, мечтающий о кресле в Белом дома, и блистательный аналитик-социофоб, и девушка-блогер, жаждущая славы, и даже, казалось бы, обычная на первый взгляд девушка-подросток из Питера…

«Вита: последние дни настоящего» имеет собственный стиль. Изложение похоже на дневник, который, сменяя друг друга ведут от третьего лица разные персонажи, не забывая фиксировать в нем собственными чувства и мысли. Читатель не найдет в романе высокохудожественных пассажей или обилия научной терминологии. Автор явно пытался расширить свою аудиторию и поэтому даже сложные вещи написаны весьма простым языком. Тем не менее, в тексте можно встретить необычные приемы, а также массу любопытных отсылок и пасхалок. Один из таких оригинальных приемов – вставки с новостными заголовками. В них есть детали, помогающие лучше понять особенности вселенной романа, получить важные дополнения к образам персонажей и даже ознакомиться с дополнительными сюжетными мини-арками.

Диего Видаль: «На мой взгляд, это сказка для взрослых, где главным злодеем является пассивное общество, а главными добродетелями – целеустремленность, интеллект и забота о планете».

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