На ВДНХ отметят Международный день женщин и девочек в науке

11 февраля отмечается Международный день женщин и девочек в науке. В этот день посетители ВДНХ приглашаются в павильон «Рабочий и колхозница» на лекцию «Женщины в науке: о синих чулках, старых девах и других мифах академического мира». Кроме того, 12 февраля в этом же павильоне пройдут экскурсии «Женщины в ядерной физике», а в центре «Космонавтика и авиация» состоится субботний кофе с ученым — новый формат образовательных мероприятий ВДНХ.

11 февраля в 19:00 посетители павильона «Рабочий и колхозница» приглашаются на бесплатную лекцию «Женщины в науке: о синих чулках, старых девах и других мифах академического мира». Сегодня женщины-ученые становятся нобелевскими лауреатами, получают докторские степени, преподают в ведущих университетах мира. Однако по-прежнему им приходится бороться со всевозможными стереотипами и мифами. Об этом и о том, может ли наука быть женской профессией, легко ли построить научную карьеру женщине в России, как женщине-ученому не стать «книжной молью», расскажет ведущий научный сотрудник Института прикладных политических исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», кандидат политических наук Анна Сорокина.

12 февраля в 15:00 и 17:00 в павильоне «Рабочий и колхозница» пройдут бесплатные экскурсии «Женщины в ядерной физике» по выставке «Ф-1: феноменально первый. Атомный проект, который изменил мир», которую проводит ВДНХ совместно с Политехническим музеем. Экскурсоводы Маня Романская и Николь Семенова расскажут о том, как женщины занимались наукой даже тогда, когда общество этого не одобряло и добиться успеха дамам было куда сложнее, чем сейчас. Все героини экскурсий внесли значительный вклад в науку об атомном ядре. Лиза Мейтнер претендовала на Нобелевскую премию за вклад в открытие деления ядер, а Ида Ноддак первой указала на такую возможность. Ирен Жолио-Кюри получила Нобелевскую премию по химии «за выполненный синтез новых радиоактивных элементов», а Зинаиду Ершову называли «русской мадам Кюри». Мария Пасвик добывала первый в СССР радий, а затем и плутоний для советской ядерной программы.

12 февраля в 12:00 в центре «Космонавтика и авиация» пройдет субботний кофе с ученым — это новый формат активностей, на котором в дружеской обстановке в кафе «Космос» участники поговорят о новостях науки и других актуальных темах. Первое такое мероприятие приурочено к Международному дню женщин и девочек в науке. Гость — кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН и участница эксперимента по имитации невесомости на земле с помощью метода «сухой» иммерсии Елена Лучицкая. Она расскажет, так ли это легко — пролежать в ванне несколько дней, почему иммерсия «сухая» и бывает ли «мокрая», что изучают ученые благодаря таким экспериментам и почему до 2020 года в подобных экспериментах принимали участие только мужчины.

Участие во всех активностях бесплатное, по предварительной регистрации на сайте ВДНХ.

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