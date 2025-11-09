Оплата публикаций

Представители Народного фронта передали шевронницу от сообщества народных полков в Музей Победы

шевронница

Представители Народного фронта передали Музею Победы коллекцию шевронов волонтерских сообществ, помогающих бойцам, участвующим в специальной военной операции. В коллекции представлено более 400 шевронов сообществ, объединившихся для поддержки российских военнослужащих на фронте – швейбатов, медбатов, производителей маскировочных сетей и многих других. 

«Все эти сообщества мы называем народными полками – это люди, которые не словом, а делом оказывают свою поддержку СВО. Все эти сообщества волонтёров, инструкторов, медиков – это и есть тот самый большой Народный фронт, который шлёт поддержку, передаёт весточки из дома и приближает нашу победу», – сказала представитель Народного фронта, заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова.

представители народного фронта

Шевронница уже была представлена Владимиру Путину на выставке форума Народного фронта «Всё для Победы!», который состоялся 6 июля 2025 года. Она стала символом народного участия и огромной поддержки, которую волонтёры оказывают бойцам.

«На фронте, в самой сложной обстановке, очень важно знать, что за твоей спиной есть поддержка. Энергия каждого волонтёра приближает нашу общую Победу», – отметил ио заместителя генерального директора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Иван Колегаев.

Переданная коллекция войдет в экспозицию «СВО. Zащитники Отечества», которая была создана по поручению Президента России Владимира Путина.

Фото: пресс-служба Музея Победы, Москва

