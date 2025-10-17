В Москве проходит юбилейный V Международный фестиваль фильмов ужасов «НСТ Хоррор Фест»

Фильмом открытия стала лента режиссёра Брина Чейни «Ловушка для кролика». В программе — премьеры хорроров с главных мировых фестивалей, обсуждение фильма «Голосовой помощник» с Борисом Дергачёвым и Полиной Фединой, а также фильм-сюрприз и многое другое. Картиной закрытия станет культовый японский хоррор Такаси Миикэ «Кинопроба», который представят штатный критик медиа Кинопоиска Станислав Зельвенский и программный директор «НСТ Хоррор Феста» Егор Москвитин.

В конкурсной и внеконкурсной программах фестиваля — премьеры фильмов из России и разных стран мира: «Голосовой помощник», «Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы», «Паранормальное явление. Шум», «Оно. Кошмар на Мейпл-стрит» и «Извне. Петля времени». Согласно правилам фестиваля, все кинокартины «НСТ Хоррор Феста» будут показаны в России впервые.

В рамках фестиваля состоится показ конкурсного фильма Олега Витвицки «Голосовой помощник». Зрителям его представят актёры Борис Дергачёв, Полина Федина и креативный продюсер Лерика Витвицки. После сеанса запланирована сессия вопросов и ответов.

Во внеконкурсной программе запланирован показ пилотного эпизода «Лихо» сериала «Не шурши», в основу сюжета которого легли старославянские сказки. Также гости фестиваля увидят отечественные короткометражки «Юёр» и «Маньячина», после показа последней также запланирована сессия вопросов и ответов с участием автора фильма Дмитрия Барышникова.

Организаторы подготовили традиционный фильм-сюрприз.

Ещё одним подарком зрителям станет культовый японский хоррор Такаси Миикэ «Кинопроба», который закроет просмотр картин. Этот культовый фильм представят критик медиа Кинопоиска, автор книги «100 ужасов» Станислав Зельвенский и программный директор фестиваля Егор Москвитин.

Призы «НСТ Хоррор Феста» будут вручаться в двух номинациях: «Лучший фильм: выбор зрителей» и «Лучший фильм: приз кинокритиков». В номинации «Лучший фильм: приз кинокритиков» победителя определят популярные киноблогеры: Артём Ремизов (Ремизорро), Настасья Горбачевская (Киноводство), Евгений Колядинцев (Пина Колядинцев), Арина Бойко (Критикиса), Дмитрий Бортников (Dogs Don’t Watch Films), Полина Наливайчук (Полуночная Полли пишет), Андрей Кузовенко (БТК), Дмитрий Соколов (Hardcore Hegel), Мария Судакова (Смотрю кино и радуюсь жизни).

«Четыре года назад мы задумывали „НСТ Хоррор Фест“ как фестиваль для киногурманов, для тех, кто любит авторские, инновационные, экстраординарные и экспериментальные образцы жанра. И мы рады, что наша идея воплотилась в жизнь и уже пятый раз мы проводим наш киносмотр. И мы готовы идти дальше: удивлять, поражать, по-хорошему шокировать — и всё это, чтобы чувствовать и думать. О вещах, которые нас тревожат и пугают. Это смотр, где мы прорабатываем наши главные затаённые страхи вместе с одарёнными, мыслящими художниками со всего света. В этом году мы уделили большое внимание отечественным экспериментам в этом древнем, как само искусство, жанре и намерены развивать этот тематический вектор вместе со всей российской киноиндустрией, которая, давайте будем честны, конкурирует всё смелее, но пока что по-прежнему уступает нишу Голливуду», — говорит генеральный продюсер фестиваля «НСТ Хоррор Фест» Иван Кудрявцев.