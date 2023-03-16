На высоте 140 м состоялась премьера первого музыкального клипа о любви

15 марта состоялась премьера клипа на песню «Пьяное такси» в исполнении певца Юрчелоса. Это первое музыкальное видео о любви, снятое на самом большом колесе обозрения Европы – «Солнце Москвы», на высоте 140 м. Клип вышел в преддверии Международного дня таксиста и к полугодию со дня открытия полюбившегося москвичам аттракциона. Он стал первым в творчестве певца, ранее выпускавшего только треки.

Певец Юрчелос рассказал о значении своей новой песни:

– Песня «Пьяное такси» — это лирический трек о поиске настоящих чувств, искренности, поддержки, любви. Композиция будет близка тем, кто, крутясь в вечном колесе жизни, сталкивался хоть раз с ситуацией, когда его сердце было разбито. Песня посвящена всем людям, переживающим некое одиночество, чувство безысходности, разбитой любви. И, конечно, трек будет актуален для таксистов и всех тех, кто проводит много времени в дороге за рулем машины.

Клип приурочен к Международному дню таксиста, который отмечается 22 марта, поэтому тема песни оказалось созвучной предстоящему празднику. А благодаря уникальному месту, где проводились съемки, видео стало и глубоко символичным.

Места съемок

Главной локацией было выбрано самое высокое колесо обозрения в Европе «Солнце Москвы» высотой 140 м. Новый центр притяжения, расположенный рядом с Южным входом ВДНХ, уже успел стать визитной карточкой столицы и любимым местом отдыха горожан, в том числе и для романтических свиданий.

«Признаться, я очень боюсь высоты. Для меня съемки на колесе обозрения “Солнце Москвы” оказались тем еще испытанием! Ощущения, когда я лежал в позе эмбриона на прозрачном полу на высоте 140 метров, я запомню, пожалуй, на всю жизнь! Голова кружилась, и сердце бешено билось! Думаю, кабина тоже сотрясалась от стука моего сердца. Пришлось на время отложить все фобии ради красивой картинки, где я словно подвешен в воздухе, на фоне огней вечернего города», — делится впечатлениями Юрчелос.

Для первых кадров истории был выбран Живописный мост – еще одно яркое украшение столицы. Певец сталкивается с девушкой, которая чем-то опечалена, расстроена. Она несет в руках сердце. Ей больно, она переживает свою историю неудачной любви. Чтобы хоть как-то облегчить страдания, девушка в порыве чувств отдает прохожему, нашему герою, свое разбитое сердце, которое превращается в полноценный персонаж. Для съемок клипа его специально сшили из атласной ткани. Это символ разочарования, разрушенной надежды, который созвучен ярко-красным линиям на щеках певца. Они словно кричат о боли, перекликаясь с натянутыми, как нервы, такого же цвета канатами Живописного моста.

«Говорящие» символы

Получив от незнакомки разбитое сердце, теперь уже певец начинает свою печальную историю любви. Он хочет рассказать о ней всем, кому знакомы слезы и горечь обиды. Возможно, кто-то расставался, ловил такси и в слезах уезжал от когда-то родного человека.

Музыкальное видео буквально пронизано символами. Круг – один из самых глубоких, говорящий о цикличности разочарований в судьбе героя. Сидя в машине, он ездит по круговому маршруту, который означает замкнутость и периодичность человеческой жизни.

Этот мотив реализуется и в других образах. Так, зрители замечают рисунки шестеренок на кастомизированной кожаной куртке от дизайнера Виолетты Мусякаевой (бренд DOPPELGANGER). И, конечно, самый важный символ – «Солнце Москвы», в кабине которого герой вновь и вновь возвращается к своим чувствам.

Очередная любовь — очередная боль — очередное разочарование. Все идет по кругу. Но герой не теряет надежды. В круговерти дней он ищет, снова находит и пытается полюбить.

Элла Миронова, режиссер, клипмейкер:

– Мне было очень важно передать эмоциональное состояние героя, раскрыть сюжет так, чтобы зритель проникся историей и по-своему прочувствовал все метафоры и детали. В некоторых кадрах я использовала динамичную съемку, повторяя камерой движения героя, а также буквально миксовала плавную и резкую съемку, чтобы усилить эмоциональный накал у зрителя. Особо экстремальные моменты происходили непосредственно в машине, когда на крутых поворотах я и Юрчелос наполовину высунулись в окна, чтобы сделать эффектные подсъемы. Нам удалось создать действительно красивое кино, а кадры, снятые в кабинах колеса обозрения «Солнце Москвы», особенно восхищают!.

Песня «Пьяное такси» и новый клип Юрчелоса – искренний подарок для всех романтиков за рулем и их пассажиров. И дело тут не только в качественном вокале и эффектных кадрах. Возможно, для кого-то из москвичей или гостей города Живописный мост и колесо обозрения «Солнце Москвы» также стали местами судьбоносной встречи, расставания или неразделенной любви. Тема любви стара как мир и откликается в сердце каждого человека. Но главное — она подана через объемную, легко читаемую символику, которая дополняет яркие словесные и музыкальные образы.

Юрчелос (Yurchelos) — певец, лирический герой которого обретает мудрость и любовь в поиске себя. Поклонники знают его как исполнителя популярных песен «Супергерой», «Пустышка», «Бокал XA», «В наушниках ночь», «Замерзает сердце», «Девочка-лавина». Дискография певца насчитывает 3 альбома: Dinamit (2016), Religion (2020), Heartbeat (2021) и более 10 мини-альбомов (EP), созданных в таких направлениях, как лиричный рэп, хип-хоп. Кроме музыкального творчества, Юрчелос пробует себя и в актерской игре. Он принимал участие в таких нашумевших телевизионных проектах, как «СашаТаня», «Возвращение Мухтара», «The Телки».

Фото - Олеся ВЛАДИМИРОВА

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