На закрытии 8-го Московского еврейского кинофестиваля состоится премьера первых серий сериала «Бедные Абрамовичи»

Первые три серии семейной комедии онлайн-кинотеатра START «Бедные Абрамовичи» режиссера Ильи Фарфеля увидят зрители и гости церемонии закрытия 8-го Московского еврейского кинофестиваля, которая состоится 10 сентября в премьерном зале киноцентра «Октябрь».

Фильм представит его команда, а после показа с ними состоится Q&A сессия. Традиционно перед премьерным показом будут вручены награды победителям и призерам фестиваля.

Режиссер сериала Илья Фарфель вырос в Израиле, учился и жил в Лос-Анджелесе. В 2009 году окончил The Los Angeles Film School, в 2017 году переехал в Москву. Как режиссер Илья работал над проектами: сериалы «Война семей» и «Короче» для онлайн-кинотеатра START, фильмы «Отчаянные Дольщики» и «Яйцо Фаберже».

Илья Фарфель, режиссер: «Как часть избранного народа, я очень рад и горд, что показ первых серий сериала «Бедные Абрамовичи» состоится именно в рамках Московского еврейского кинофестиваля, в главном кинотеатре Москвы, среди самых понимающих».

Напомним, «Бедные Абрамовичи» выходят в онлайн-кинотеатре START 26 сентября 2023 года.

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