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ДомойМир музыкиУчастница альбома МОТа AYKA выпустила ремикс на свой сольный хит «Не замечаю»

Участница альбома МОТа AYKA выпустила ремикс на свой сольный хит «Не замечаю»

editor
By editor
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ayka
Фото © пресс-служба Vibe Department

AYKA – молодая поп-артистка, ярко начавшая свою карьеру летом 2024-го с двух коллабораций с МОТом. Всего за месяц с момента релиза сольного трека «Не замечаю» артистка собрала около 10 млн просмотров в сумме на видео с песней в социальных сетях, а сам трек собрал более 2 млн стримов, каждый день обновляя пик по прослушиваниям в сутки. Трек попал в тренды звуков Reels, собрав несколько тысяч пересъемов и продолжая расти.

Помимо активной промо-кампании сингла в соцсетях, трек получит дополнительный рост благодаря ремиксу от FURSOV – одному из самых актуальных танцевальных продюсеров и ремиксеров в жанрах Dance Pop и Deep House. Его треки регулярно звучат на федеральных и региональных радиостанциях, а общая аудитория на стриминговых сервисах превышает 10 миллионов слушателей в месяц.

«Не замечаю» – легкая песня о любви, которая приобрела новое танцевальное обличие в ремиксе от FURSOV. Далее AYKA продолжит ежемесячно выпускать песни, а летом выступит на VK Fest в Санкт-Петербурге.

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