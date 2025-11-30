Награды Героя Советского Союза передали в дар Музею Победы

Музею Победы в дар на вечное хранение были переданы ордена и наградные документы Героя Советского Союза старшего лейтенанта Василия Иосифовича Левицкого. Личные вещи фронтовика сохранила и передала его дочь Надежда Левицкая.

«Ценность этого комплекса в том, что он принадлежал Герою Советского Союза. То есть это не рядовая личность, это выдающийся участник Великой Отечественной войны, командир. Ценность в том, что люди всю жизнь хранили эти реликвии в своей семье, для них они дорогие. Мы понимаем, насколько даритель трепетно относится к этим орденам. И, конечно же, музей — это то место, где награды будут храниться вечно», — сообщила главный хранитель Музея Победы Наталия Засковец.

Она добавила, что переданные реликвии будут востребованы в экспозиционной выставочной работе, в том числе во время очередной выставки «Семейные реликвии» Музея Победы.

В фонды Музея Победы передали медаль «Золотая Звезда», орден Ленина, орден Дружбы народов и два ордена Великой Отечественной войны первой степени. Старшему лейтенанту Василию Левицкому присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 24 марта 1945 года за мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

«Мне он запомнился очень добрым, внимательным, бескорыстным. Всегда помогал кому-то из родственников и знакомых, то с лечением, то с учебой, то советом. Самыми большими ценностями он считал Родину, семью и работу. Такое поколение было. У него много друзей было, ветеранов Великой Отечественной войны. Я их вспоминаю, они были очень скромными людьми и никогда о себе даже не рассказывали», — подчеркнула дочь Героя Советского Союза Надежда Левицкая.

Старший лейтенант, командир батареи самоходно-артиллерийских установок СУ-76 958-го легкого самоходно-артиллерийского полка (45-й стрелковый корпус, 5-я армия, 3-й Белорусский фронт) Василий Левицкий особо отличился в ходе Каунасской операции.

16 августа 1944 года в бою у деревни Побержупе (Шакяйский район Мариямпольского уезда, Литва) он лично уничтожил семь танков. Был тяжело ранен в ноги, но остался в строю и в составе передового отряда 5-й армии 17 августа 1944 года в районе города Кудиркос-Науместис (Шакяйский район) вышел к Государственной границе СССР. Только после этого он отправился в медсанбат и госпиталь.

«Лично меня более всего поразило в его биографии и жизненном пути то, что в столь юном возрасте ему пришлось столкнуться с невероятно сложными ситуациями. И он достойно все выдержал, у него были большая воля и характер сильный, стальной», — отметила внучатая племянница Героя Советского Союза Мария Левицкая.

После Великой Отечественной войны Василий Левицкий окончил Московскую партийную школу и Московский областной педагогический институт. В 1952-1956 – старший инспектор Управления кадров Министерства внешней торговли СССР. В 1959 году окончил Всесоюзную академию внешней торговли. Работал во Всесоюзном объединении «Союзпромэкспорт»: старшим инженером угольной конторы (1959-1960), уполномоченным торгпредства СССР во Франции (1960-1963), старшим инженером угольной конторы (1963-1965), заместителем директора угольной конторы (1965-1978) и заместителем директора фирмы «Уголь» (1978-1986). Погиб в автомобильной катастрофе 25 ноября 1990 года. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.