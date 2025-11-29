Шедевр Фаберже с историей: зимнее яйцо выставили на аукцион в Лондоне

Одно из самых знаковых произведений ювелирного искусства — Зимнее яйцо работы Карла Фаберже — будет выставлено на торги в Лондоне. По оценкам экспертов аукционного дома Christie’s, эта работа может установить новый ценовой рекорд, превысив 20 миллионов фунтов стерлингов.

Уникальность лота

Созданное в 1913 году по заказу императора Николая II для подарка матери на Пасху, яйцо отличается изысканным исполнением. Оно вырезано из горного хрусталя, украшено гравировкой, имитирующей иней, и установлено на подставке, напоминающей тающий лёд. Дополняют композицию более 4500 розовых бриллиантов в обрамлении платиновых снежинок.

Как отмечает представитель Christie’s Марго Оганесян, из 50 императорских пасхальных яиц, созданных Фаберже, сохранились лишь 43, а в частных руках остаётся только семь. Это подчёркивает исключительную редкость и ценность Зимнего яйца.

История и аукционные вехи

Артефакт пережил бурные события XX века: после революции 1917 года и казни Романовых он был перемещён в Москву, а позднее продан советскими властями для пополнения валютных резервов. В 1929–1933 годах его приобрёл лондонский ювелир Вартски, после чего яйцо сменило несколько британских коллекций и считалось утраченным с 1975 года, пока не было вновь обнаружено в 1994-м.

На аукционах шедевр уже дважды устанавливал рекорды: в 1994 году в Женеве (7,2 млн швейцарских франков) и в 2002 году в Нью-Йорке (9,6 млн долларов). Теперь ему предстоит повторить успех, возможно, превзойдя результат яйца Ротшильда, проданного в 2007 году за 18,5 млн долларов.

Искусство и символизм

Особое восхищение специалистов вызывает тонкость работы: при высоте 14,2 см мастер смог разместить внутри изящный букет из белых кварцевых анемонов с золотыми тычинками. Эта деталь, как и весь образ зимнего утра, воплощает виртуозность Фаберже, оставаясь примером высочайшего ювелирного мастерства.

Торги, которые пройдут в штаб-квартире Christie’s в Лондоне, уже привлекают внимание коллекционеров, в том числе из России, где наследие Фаберже продолжает вызывать особый интерес.