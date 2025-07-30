VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUНародное видео и пользовательский контент

Народное видео и пользовательский контент

editor
By editor
93
природа

Когда вы в последний раз пересматривали клип с «идеальной постановкой», снятый на гигантский бюджет? Скорее всего — давно. Потому что сегодня нас трогает не безупречная картинка, а подлинность. Именно поэтому пользовательский контент из соцсетей всё чаще вытесняет глянцевые проекты и становится основой реклам, музыкальных видео и даже сериалов.

Суть проста: людям надоело смотреть на «жизнь по сценарию». Мы хотим видеть таких же, как мы — с кривыми горизонтом, настоящими эмоциями, без фильтров и пресловутого фотошопа.

Почему это работает

По статистике Amra & Elma, пользовательский контент на TikTok работает на 22% эффективнее, чем брендовый. А inbeat.agency отмечает, что UGC — это 55,7% всего контента на платформе. Потому что живое цепляет.

Просто сравните: видео с пляжа от реального человека или рекламный ролик с актёром в белоснежной рубашке? Очевидно. И именно поэтому так популярны сторис — нам нравится следить за настоящей жизнью.

Как артистка запустила клип вместе с народом

История молодой певицы и телеведущей Анастасии Казанцевой — отличный пример того, как можно отказаться от продакшна и сделать ставку на искренность. В июле она выпустила песню «Россия — Родина моя» — лиричный трек о любви к родной земле. И внезапно её начали засыпать видео: подписчики снимали виды природы, родных улиц, деревень, закатов и лесов — и накладывали музыку на свои кадры.

«После релиза люди начали сами присылать мне видео — виды своей России под песню. Это было так красиво и трогательно, что я поняла: нужно собрать всё это в один большой клип — народный, настоящий, без постановки. Просто любовь к Родине», — говорит Анастасия.

Так родилась идея #народныйклип — видео из самых разных уголков страны, которые люди присылают в Instagram или выкладывают с этим хештегом. Из этого материала команда артистки соберёт настоящий, живой клип — не по сценарию, а по любви.

Таких кейсов становится всё больше

UGC, или пользовательский контент, сегодня — это не просто контент, это способ общения. Вот лишь пара примеров:

  • #AsSeenOnMe от ASOS: люди сами фотографировали свои образы в одежде бренда — и попадали в лукбуки.
  • Apple Shot on iPhone — мегакомпания, которая годами показывает силу реального кадра, снятого на телефон.
  • У TikTok-челленджей уже были миллионы просмотров до того, как их подхватывали селебы.

UGC делает человека не зрителем, а соавтором, и это ценнее любой дорогой съёмки.

Почему нам всем хочется быть частью чего-то большего

Потому что мы устали быть просто зрителями — люди хотят, чтобы их увидели. Они хотят быть частью чего-то большего, настоящего, реалистичного, не подвергнутого редакторским правкам и автогенерации нейросетей.

Предыдущая статья
Федя Дичь представил клип на трек «Ира» – романтическую историю в стиле «бытового нуара»
Следующая статья
PushNova придумала песню из детских воспоминаний

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru