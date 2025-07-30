Народное видео и пользовательский контент

Когда вы в последний раз пересматривали клип с «идеальной постановкой», снятый на гигантский бюджет? Скорее всего — давно. Потому что сегодня нас трогает не безупречная картинка, а подлинность. Именно поэтому пользовательский контент из соцсетей всё чаще вытесняет глянцевые проекты и становится основой реклам, музыкальных видео и даже сериалов.

Суть проста: людям надоело смотреть на «жизнь по сценарию». Мы хотим видеть таких же, как мы — с кривыми горизонтом, настоящими эмоциями, без фильтров и пресловутого фотошопа.

Почему это работает

По статистике Amra & Elma, пользовательский контент на TikTok работает на 22% эффективнее, чем брендовый. А inbeat.agency отмечает, что UGC — это 55,7% всего контента на платформе. Потому что живое цепляет.

Просто сравните: видео с пляжа от реального человека или рекламный ролик с актёром в белоснежной рубашке? Очевидно. И именно поэтому так популярны сторис — нам нравится следить за настоящей жизнью.

Как артистка запустила клип вместе с народом

История молодой певицы и телеведущей Анастасии Казанцевой — отличный пример того, как можно отказаться от продакшна и сделать ставку на искренность. В июле она выпустила песню «Россия — Родина моя» — лиричный трек о любви к родной земле. И внезапно её начали засыпать видео: подписчики снимали виды природы, родных улиц, деревень, закатов и лесов — и накладывали музыку на свои кадры.

«После релиза люди начали сами присылать мне видео — виды своей России под песню. Это было так красиво и трогательно, что я поняла: нужно собрать всё это в один большой клип — народный, настоящий, без постановки. Просто любовь к Родине», — говорит Анастасия.

Так родилась идея #народныйклип — видео из самых разных уголков страны, которые люди присылают в Instagram или выкладывают с этим хештегом. Из этого материала команда артистки соберёт настоящий, живой клип — не по сценарию, а по любви.

Таких кейсов становится всё больше

UGC, или пользовательский контент, сегодня — это не просто контент, это способ общения. Вот лишь пара примеров:

#AsSeenOnMe от ASOS: люди сами фотографировали свои образы в одежде бренда — и попадали в лукбуки.

Apple Shot on iPhone — мегакомпания, которая годами показывает силу реального кадра, снятого на телефон.

У TikTok-челленджей уже были миллионы просмотров до того, как их подхватывали селебы.

UGC делает человека не зрителем, а соавтором, и это ценнее любой дорогой съёмки.

Почему нам всем хочется быть частью чего-то большего

Потому что мы устали быть просто зрителями — люди хотят, чтобы их увидели. Они хотят быть частью чего-то большего, настоящего, реалистичного, не подвергнутого редакторским правкам и автогенерации нейросетей.