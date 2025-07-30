PushNova придумала песню из детских воспоминаний

Чтобы написать крутой танцевальный хит, не обязательно ждать вдохновения. Достаточно просто покопаться в своих детских воспоминаниях и вспомнить вайбы, которые не давали устоять на месте в те времена, когда все было беззаботным. Именно так поступила PushNova в новом треке «Я тебе не верю».

«Я тебе не верю» — трек в лучших танцевальных традициях 2000-х. Мощный танцевальный бит и напористый текстовый посыл не дают шанса устоять на месте. А запоминающийся припев въедается в память надолго.

«Я хотела создать что-то, что отражало бы меня, но отличалось от всего того, что я уже выпускала. И обязательно движовое, с искоркой, как я сама. Я покопалась в детских воспоминаниях о том, кого слушала и что любила. А потом мы с командой зависли на студии и за несколько часов почти с нуля создали трек. Я в восторге и процесса и результата!» – делится певица.