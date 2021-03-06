Наталия Иванова презентовала новый альбом «Не реви»

В февралу 2021 года в творческой жизни российской певицы Наталии Ивановой произошло радостное событие: вышел в свет ее новый музыкальный альбом с коротким, но емким названием — «Не реви». Альбом включает 12 треков и является вторым студийным альбомом, выпущенным певицей на лейбле United Music Group. (Первый назывался «Начало 2015–2018»). Две песни Наталия записала совместно с группой Балаган Лимитед.
Разные по настроению песни альбома «Не реви» объединяет одна общая тема – современная жизнь. В них и молодые люди, превратившиеся в зомби, и девушки, ждущие своих принцев, и напоминание о том, что все проходит, и совет никогда не сдаваться.
«Одним словом, слушайте альбом на всех музыкальных площадках, танцуйте, пойте и не ревите!» — рекомендует Наталия Иванова.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.