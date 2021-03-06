Наталия Иванова презентовала новый альбом «Не реви»

В фев­ра­лу 2021 года в твор­че­ской жиз­ни рос­сий­ской певи­цы Ната­лии Ива­но­вой про­изо­шло радост­ное собы­тие: вышел в свет ее новый музы­каль­ный аль­бом с корот­ким, но емким назва­ни­ем — «Не реви». Аль­бом вклю­ча­ет 12 тре­ков и явля­ет­ся вто­рым сту­дий­ным аль­бо­мом, выпу­щен­ным певи­цей на лей­б­ле United Music Group. (Пер­вый назы­вал­ся «Нача­ло 2015–2018»). Две пес­ни Ната­лия запи­са­ла сов­мест­но с груп­пой Бала­ган Лимитед.

Раз­ные по настро­е­нию пес­ни аль­бо­ма «Не реви» объ­еди­ня­ет одна общая тема – совре­мен­ная жизнь. В них и моло­дые люди, пре­вра­тив­ши­е­ся в зом­би, и девуш­ки, жду­щие сво­их прин­цев, и напо­ми­на­ние о том, что все про­хо­дит, и совет нико­гда не сдаваться.

«Одним сло­вом, слу­шай­те аль­бом на всех музы­каль­ных пло­щад­ках, тан­цуй­те, пой­те и не реви­те!» — реко­мен­ду­ет Ната­лия Иванова.

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