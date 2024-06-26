Наталья Самойлова выпустила новый клип «Голос природы»

Наталья Самойлова выпустила новый клип на песню «Голос природы». Съёмки видео прошли в Армении.

«Это были одни из самых счастливых дней моей жизни, и, что особенно приятно, мы не только реализовали творческую идею, но и успели прикоснуться к живой истории Армении», — рассказывает о съёмках певица. — Мы отсняли величественный выход на мемориал Мать Армения. Есть в этой жизни самое важное и сильное, что перекрывает даже страх. Это — человечность, сила света, идеи мира, любовь ко всему живому. Мир нашему дому».

Режиссёром выступил Валерий Варданян, с которым певица ранее сняла видеоклипы «Спецназ», «Берегиню», «Кошка», «Параллельные миры» и «Сирена». Оператором проекта стал Николай Барановский.

«Трепетно, только сердцем, прикоснёмся к красоте планеты, страданиям людей, превозмогающим тяготы и мучения», — говорит о клипе исполнительница.

Наталья Самойлова — певица, композитор, телеведущая, эксперт федеральных каналов, с 2016 года выступает в горячих точках с миссией мира. Обладатель народной премии «Память народа — Во имя мира», лауреат премии «Национальное Величие», лауреат международного проекта Ассамблеи народов Евразии для ООН и ЮНЕСКО Песня Мира. Член общероссийского фонда ветеранов и сотрудников подразделений специального назначения и спецслужб органов госбезопасности «Вымпел—Гарант». Член Общероссийской общественной организации «Офицеры России».