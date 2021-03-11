«Тоска» в «Геликоне»: в плену страстей

На сцене Гели­кон-опе­ры впер­вые за 30-лет­нюю теат­ра появи­лась одна из самых попу­ляр­ных миро­вых опер – «Тос­ка» Джа­ко­мо Пуч­чи­ни, создан­ная по пье­се В. Сар­ду. Худрук Гели­ко­на и режис­сер спек­так­ля Дмит­рий Берт­ман со свой­ствен­ной ему изоб­ре­та­тель­но­стью рас­ста­вил свои акцен­ты в извест­ном сюже­те, соеди­нив­шем стра­сти любов­но­го тре­уголь­ни­ка с рево­лю­ци­он­ны­ми настро­е­ни­я­ми и борь­бой за свободу.

Тос­ка, Али­са Гиц­ба. Фото Антон Дубровский

Кава­ра­дос­си, Иван Гын­га­зов. Фото Антон Дубровский

Скар­пиа, Алек­сей Дедов. Фото Ири­на Шымчак

Сце­на из спек­так­ля. Фото Антон Дубровский

В спек­так­ле Дмит­рия Берт­ма­на и его посто­ян­ных соав­то­ров – дири­же­ра Вале­рия Кирья­но­ва, худож­ни­ков Иго­ря Неж­но­го, Татья­ны Тулу­бье­вой и Дами­ра Исма­ги­ло­ва, хорео­гра­фа Эдваль­да Смир­но­ва – не так уж важен кон­крет­ный вре­мен­ной и исто­ри­че­ский кон­текст. Рим нача­ла XIX века, про­пи­сан­ный в либ­рет­то Луи­джи Илли­ки и Джу­зеп­пе Джа­ко­зы вплоть до дат, свя­зан­ных с побе­дой Напо­лео­на при Марен­го (17 и 18 июня 1800 года), никак не обо­зна­чен созда­те­ля­ми поста­нов­ки. Кон­крет­ные исто­ри­че­ские обсто­я­тель­ства у Пуч­чи­ни слу­жи­ли лишь фоном и сти­му­лом для рас­кры­тия чело­ве­че­ских чувств, а у Берт­ма­на, при­выч­но всту­пив­ше­го в диа­лог с ком­по­зи­то­ром, вли­я­ние их све­де­но, прак­ти­че­ски, к нулю. Режис­се­ра вол­ну­ют дей­ствия геро­ев, их харак­те­ры и стра­сти, в пле­ну кото­рых нахо­дит­ся каж­дый – они ведут к неиз­беж­но­му тра­ги­че­ско­му фина­лу. По сути, в любов­ном тре­уголь­ни­ке, в кото­ром Скар­пиа жаж­дет Тос­ку, а Тос­ка любит Кава­ра­дос­си, Берт­ман-пси­хо­лог иссле­ду­ет моти­ва­цию пер­со­на­жей, и вскры­ва­ет неко­то­рые обсто­я­тель­ства, запус­ка­ю­щие пру­жи­ну дей­ствия, напри­мер, Скар­пиа пред­ста­ет быв­шим мужем Тос­ки, а Кава­ра­дос­си, вдох­нов­лен­ный живо­пи­сью, любит все боль­ше искус­ство и себя, парал­лель­но ухле­сты­вая за моло­день­кой мар­ки­зой Атта­ван­ти. Не уди­ви­тель­но, что при таких акцен­тах жерт­вен­ный пафос Тос­ки как геро­и­ни, пре­дан­ной до кон­ца сво­ей люб­ви, в этом спек­так­ле замет­но сни­жен до пафо­са актри­сы, все вре­мя пре­бы­ва­ю­щей в роли рев­ни­вой сума­сброд­ки, рас­су­док кото­рой замет­но пому­тил­ся после убий­ства Скарпиа.

Мрак, царя­щий на сцене, в кото­ром лишь отдель­ные лица или груп­пы лиц выхва­ты­ва­ют­ся све­том про­жек­то­ров, отра­жа­ет мрак, царя­щий в атмо­сфе­ре дей­ствия и в душах геро­ев. А неко­то­рые осо­бен­но­сти пер­со­на­жей отча­сти пере­кли­ка­ют­ся с осо­бен­но­стя­ми лич­но­сти само­го Пуч­чи­ни, посе­ще­ние дома-музея кото­ро­го в свое вре­мя потряс­ло Дмит­рия Берт­ма­на: «Когда я уви­дел гости­ную спаль­ню, погре­баль­ню, где в смеж­ных ком­на­тах похо­ро­не­ны его мать и он сам, когда я уви­дел кол­лек­цию ору­жия (а Пуч­чи­ни соби­рал ору­жие с остат­ка­ми кро­ви, пото­му что был охот­ни­ком, и после того как уби­вал, не смы­вал кровь), когда узнал о подроб­но­стях его лич­ной жиз­ни, я сра­зу стал вспо­ми­нать сце­ну допро­са Каварадосси…»

Эпо­ха никак не обо­зна­че­на и в деко­ра­ци­ях, отра­жа­ю­щих ско­рее сим­во­ли­че­скую, чем реаль­ную сто­ро­ну сюже­та: храм духов­ный соеди­нен с «хра­мом» теат­раль­ным – местом при­выч­но­го пре­бы­ва­ния при­ма­дон­ны Фло­рии Тос­ки, фраг­мен­ты раз­ре­зан­ных кар­тин с рели­ги­оз­ны­ми сюже­та­ми, сосед­ству­ют с теат­раль­ны­ми гар­де­роб­ны­ми, узкие вер­ти­каль­ные лен­ты зер­кал отра­жа­ют заве­до­мо «рас­ко­ло­тую» жизнь геро­ев. Высо­кое и низ­мен­ное, реаль­ное и ирре­аль­ное, любовь и смерть стал­ки­ва­ют­ся в фаталь­но­сти бытия. Фак­ти­че­ски раз­мы­та гра­ни­ца меж­ду поли­цей­ским каби­не­том Скар­пиа, домом Кава­ра­дос­си и пло­ща­дью тюрь­мы Сант-Андже­ло. Рояль ста­но­вит­ся послед­ним при­ста­ни­щем для зако­ло­то­го Тос­кой Скар­пиа, вокруг кото­ро­го раз­во­ра­чи­ва­ют­ся сце­ны финаль­ных собы­тий. Кава­ра­дос­си выра­жа­ет чув­ства, обни­мая жен­ский мане­кен и, в кон­це кон­цов, вли­ва­ет­ся в замкну­тый круг узни­ков без лиц. А Тос­ка, окон­ча­тель­но обе­зу­мев, палит из писто­ле­та в неиз­вест­ном направ­ле­нии и вме­сте со Скар­пиа на роя­ле, вос­при­ни­ма­ю­щим­ся в каче­стве ее уби­ен­но­го воз­люб­лен­но­го Марио, про­ва­ли­ва­ет­ся в без­дну, в то вре­мя как невесть отку­да воз­ник­ший Кава­ра­дос­си наблю­да­ет все это со сто­ро­ны – финал, остав­ля­ю­щий зри­те­ля с раз­мыш­ле­ни­я­ми об истин­ном исходе…

Опе­ры Пуч­чи­ни сла­вят­ся слож­но­стью вокаль­ных пар­тий. Имен­но поэто­му дале­ко не каж­дый театр берет­ся за их поста­нов­ку. В Гели­коне сего­дня нет пре­град для поста­нов­ки опер зна­ме­ни­то­го ита­льян­ца. Голо­са труп­пы рас­счи­та­ны на любой репер­ту­ар. И «Тос­ка» игра­ет­ся в пяти соста­вах. Ансамбль соли­стов, кото­рый дове­лось услы­шать мне, отли­чал­ся доб­рот­ным испол­не­ни­ем – Али­са Гиц­ба (Тос­ка), Алек­сей Дедов (Скар­пиа) и осо­бен­но при­вле­ка­ю­щий вни­ма­ние сво­им ярким, вдох­но­вен­ным тено­ром Иван Гын­га­зов (Кава­ра­дос­си).

Оркестр под управ­ле­ни­ем глав­но­го дири­же­ра теат­ра Вале­рия Кирья­но­ва игра­ет чет­ко и сла­жен­но, пуч­чи­ни­ев­ская тяже­ло­вес­ность фак­ту­ры не пере­кры­ва­ет ярко­сти дина­ми­че­ских кон­тра­стов, точ­но выстро­ен­ная архи­тек­то­ни­ка цело­го поз­во­ля­ет голо­сам про­зву­чать выпук­ло и объемно.

«Тос­ка» — вто­рая опе­ра, попол­нив­шая пуч­чи­ни­ев­ский репер­ту­ар Гели­кон-опе­ры вслед за «Туран­дот», постав­лен­ной на сцене это­го теат­ра четы­ре года назад. Несо­мнен­но, она ста­нет не мень­шим укра­ше­ни­ем афи­ши, чем ее предшественница.

Евге­ния АРТЁМОВА

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