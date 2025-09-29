Хоррор-слэшер «Хэллоуин ’86» режиссера и сценариста Джереми Радда выходит в прокат

В канун Хэллоуина 1986 года в Сиэтле из психиатрической клиники сбегает печально известный серийный убийца Бенни, скрывающийся под жуткой маской Пугала. Его возвращение оборачивается для тихого пригорода волной убийств. Его цель — разыскать дочь Кассандру. Ничего не подозревающая девушка сталкивается с правдой, которая превращает ее жизнь в борьбу за выживание.

«Хэллоуин ’86» — жесткий хоррор, передающий дух золотой эпохи жанра. Каждый кадр дышит атмосферой ретро-ужаса, а напряжение растет до финального удара. Это кино для тех, кто ждал возвращения настоящего ужаса: кровавого, безжалостного и захватывающего. В фильме соединяются эстетика классики 80-х и современная динамика: кровавые убийства, ощутимый саспенс, мрачный юмор и новый антагонист — серийный убийца в образе Пугала.

«С самого начала моя цель была в том, чтобы возродить энергию тех фильмов, которые сформировали мою любовь к жанру: напряжение, неожиданные повороты и культовые злодеи. «Хэллоуин ’86» — это мой личный поклон классике и одновременно новая глава для слэшеров», — говорит Джереми Радд.

В главных ролях: Иден Кэмпбелл (Netflix-трилогия «Улица страха» и хорроры «Приходящие», «Погребальные байки»), Джейсон Брукс («Пятница 13-е»), Найджел Вонас («Стрела», «Сверхъестественное»).