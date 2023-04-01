«Не пытайся повторить»: Сергей Лазарев представил новый клип и песню на стихи Михаила Гуцериева

31 марта в эфире музыкальных телеканалов, радиостанций и на всех цифровых площадках состоялась грандиозная премьера. Певец Сергей Лазарев представил клип и песню на стихи Михаила Гуцериева «Не пытайся повторить». Эта песня стала третьей серией музыкальной кино-саги «Вселенная GM», автором идеи и продюсером которой является композитор Дарья Кузнецова.

Авторский сериал «Вселенная GM» состоит из музыкальных короткометражек, связанных историей одного магического медальона. Слоган «Вселенной GM»: «Не бойся своих желаний. Бойся их последствий». Каждому из Героев, роли которых сыграли одни из самых ярких артистов шоу-бизнеса, медальон помогает достичь желанных целей, но за это приходится платить даже ценой собственной жизни.

Третья серия саги получила название «Не пытайся повторить». Исполнителем песни и главным героем музыкального кино-клипа стал Сергей Лазарев. В истории Героя всё невероятно драматично: у него есть простая жизнь, любимая девушка, обычная работа. А ещё — демоны, живущие в его голове. По их велению, и не без помощи медальона, в жизни Героя появляется Двойник, который эту жизнь и отнимает, пытаясь «повторить» Героя, умножая его лучшие качества. Всё идет к схватке Героя с его альтер эго, и совсем несложно догадаться, кто станет победителем. Или всё же есть шанс?

Партнёрами Сергея Лазарева в клипе выступили актрисы театра и кино Любовь Толкалина (сериалы «Мажор», «Happy End») и Мария Андреева («Духless», сериалы «Шакал», «София»).

Режиссёр видео: Дима Литвиненко.

Для Сергея Лазарева это первый опыт работы с поэтом Михаилом Гуцериевым: «Получилась сильная песня на стихи Михаила Гуцериева и музыку Дарьи Кузнецовой. Песня переросла в клип, и даже больше — в настоящий короткометражный фильм. У меня там очень интересная актёрская работа. Я играю 2-х героев: себя и своё альтер эго. Клип мы снимали летом прошлого года в течение четырёх дней! Его нужно пересматривать несколько раз, чтобы уловить все детали сюжета», — поделился Сергей Лазарев.

Не пытайся повторить

И собрать, что не собрать.

Не пытайся долюбить!

Я лишь хотел тебя обнять.

«Как и все предыдущие песни в нашем проекте, «Не пытайся повторить» была написана специально «под артиста». В данном случае для Сергея Лазарева. Мы с Михаилом Гуцериевым тонко над ней работали, в итоге создав глубокий симбиоз с артистом. Стоит заметить, что Сергей Лазарев — не только популярный певец, но и очень талантливый, профессиональный актёр. Грех было бы не воспользоваться его даром», — рассказала Дарья Кузнецова.

Слушайте песню «Не пытайся повторить» в исполнении Сергея Лазарева в эфире музыкальных радиостанций, а также на всех доступных цифровых площадках. Смотрите клип на музыкальных телеканалах и на официальной странице GutserievMedia в YouTube.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.