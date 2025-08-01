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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Домой366INFO.RUНе в деньгах счастье

Не в деньгах счастье

editor
By editor
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код россия

Общественный проект «КОД РОССИЯ» представляет новый контент — в августе творческая команда визуализировала ценности «Приоритет духовного над материальным» и «Высокие нравственные идеалы».

В течение года проект представляет на сайте код-россия.рф и в социальных сетях визуальное прочтение 809 Указа президента России. Это авторские изображения, сделанные строго без использования нейросетей, нацеленные на продвижение традиционных российских ценностей, широкую общественную дискуссию и наполнение ценностным контентом медиапространства.

Ценности представлены в исторической перспективе трех условных эпох от глубокой древности до советского периода и современной России. В партнерстве с проектом «Другое Дело» проект «КОД РОССИЯ» инициировал обсуждение визуального контента разновозрастной аудиторией интернета.

— Мы поставили себе довольно сложную задачку – визуализировать то, чему еще ищутся пояснения, — рассказала автор проекта, член исполнительного совета РАСО, медиатехнолог, социальный архитектор Алена Август. – Ценности пронизывают жизнь человека, определяя наши поступки и действия. Мы пытаемся уловить яркие моменты их проявления, не привязываясь к историческим личностям, транслируя смыслы в собирательных образах. Видим искренний отклик аудитории – от детей, подростков и молодежи до взрослых, в том числе работающих с молодежью. Приятно, что наш контент используют педагоги, он расходится в виде постов и открыток, которые люди дарят друг другу и используют в своих социальных проектах, устанавливают на экраны смартфонов. Поиск поговорок и пословиц к образам – наша попытка возродить интерес и к этому пласту российской культуры.

«Что посеешь, то и пожнешь» — нравственные идеалы земские учителя, отдававшие свою жизнь и силы ради просвещения простого народа, передавали самими своими поступками. Зачастую в холодных избах, встречая сопротивление и равнодушие, день за днем они сеяли разумное, доброе, вечное в детских душах. Высокие нравственные идеалы – не только умные слова в хороших книгах, но примеры жизни людей, на которых мы равняемся.

«Не в деньгах счастье» — приоритет духовного над материальным вел и ведет нас к великим победам. Послевоенное возрождение страны, глубины космоса, развитие технологий и культуры. Отринуть сиюминутное и вкладывать силы в вечные ценности, щедро делиться тем, что имеешь с теми, кто рядом – помогало и помогает во все времена оставаться великим российским народом.

«Доброе братство лучше богатства» — сегодня в России с новой силой развивается добровольческое движение. Помочь ближнему, собраться вместе и решить любую задачу – в этом сила народа. Добровольцы – сажают деревья и борются с последствиями экологических катастроф, помогают восстановлению исторических регионов, отправляют помощь в зону СВО, заботятся о семьях погибших и сохраняют чувство большой семьи в каждом гражданине России.

Контент проекта представлен на форумах медиаэстафеты Минобрнауки «17 ценностей России» в Санкт-Петербурге, Курске и Саранске, семинаре «Роспатриотцентра» в Новом Херсонесе, участникам проекта «Маяки культуры» в «Тавриде», на III Международном слете студенческих СМИ и мероприятиях Центра знаний «Машук», форумах и дискуссиях в разных аудиториях.

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