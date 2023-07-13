Неформат: Ната Волкова выпустила клип в эпохе модерна

Певица и автор собственных песен Ната Волкова представила необычный для нашего времени новый клип «Будь собой», в котором отразилась эпоха 20го века со всем шиком, уникальностью и утонченностью.

Для клипа «Будь собой» Ната Волкова намеренно выбрала временной отрезок начала 1900-х, чтобы немного отойти в сторону от действительности сегодняшнего дня. Певица и команда раскрыли зрителю интересную историю и провели в другую атмосферу.

«У каждого есть свой любимый исторический период, у меня — начало 1900-х . Действительно, это время открытий, надежд и прогресса», — комментирует Ната Волкова.

Золотая эпоха богата женским гардеробом с шикарными длинными платьями, шляпами и невероятно большим количеством аксессуаров. Здесь всё: венский вальс, ретро-автомобили, прекрасные дамы, балы и, конечно, классический балет.

К слову, без роскоши не обошлось, ведь в клипе задействованы ретро кабриолет Opel 1938 года выпуска и FORD T 1924 года, также сшиты эксклюзивные исторические костюмы, которые создавались специально для картины на заказ.

«Я создаю свою музыку не ради формата и топ-чартов, а с большой прекрасной целью — сделать мир чуточку добрее, очистить его от грязи и зависти» — добавляет Ната Волкова.

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