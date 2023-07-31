НЕЙРОСЕТЬ ЯНДЕКСА СТАНЕТ СОАВТОРОМ ТЕАТРАЛЬНОГО СПЕКТАКЛЯ

Яндекс и Театр «МОСТ» начинают совместную работу над театральной постановкой, сценографом которой выступит нейросеть. Мировая премьера спектакля «Пиросмани. Праздник одиночества» намечена на октябрь 2023 года. Это год столетия автора пьесы — известного советского драматурга Вадима Коростылёва. Постановщиком драмы о последних днях жизни грузинского художника Нико Пиросмани станет режиссёр Георгий Долмазян.

С помощью приложения Шедеврум от Яндекса творческая группа театра создаст всю визуальную составляющую постановки — от костюмов героев до декораций, которые иллюстрируют идеи самобытного художника. В приложении нейросети генерируют изображения и тексты по словесному описанию пользователей. Проект продемонстрирует, каких результатов можно добиться, соединив генеративную визуальную модель, живую творческую мысль и игру актёров.

«Шедеврум появился всего несколько месяцев назад, и за это короткое время вдохновил на творчество миллионы пользователей. Используя словесные запросы в приложении, мы получим образы всех сценографических элементов постановки, а мастера воплотят творения нейросети в жизнь. Совместная работа людей и технологий — это то, во что мы верим», — говорит Николай Гаврилов, руководитель проекта Шедеврум.

Идея поставить пьесу «Пиросмани. Праздник одиночества» у Георгия Долмазяна зрела давно:

«После спектакля "Достоевская. Сны Анны" мне страстно захотелось продолжить работу в жанре, который я для себя условно назвал "О жизни великих". После Достоевского мне нужен герой иного психотипа. Даже иного культурного ДНК. Фигура Пиросмани, одного из самых моих любимых художников, подошла идеально. Коростылёв же — автор особенного дара. Его текст, словно музыка, которая тихо, но очень отчётливо звучит внутри тебя. В пьесе о последних днях гениального художника есть всё — прошлое, настоящее, видения, сны. И, конечно, авторский юмор».

Бедный, одинокий, странствующий живописец Нико Пиросмани рисовал тех, кто встречался ему на пути: простой люд, детей, животных. Современники не понимали наивного искусства художника-самородка. В пьесе даже герои картин, единственные его собеседники, недовольны тем, как изображены. Однажды они выходят за пределы плоскости, стирают границы реального и создают «праздник одиночества».

О том, как нейросеть Яндекса примет причудливые работы Пиросмани, как отобразит фантастическую реинкарнацию героев и как к этому отнесутся зрители, узнаем в новом сезоне в Театре «МОСТ».

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