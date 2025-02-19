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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Домой366INFO.RUНейросети Яндекса оцифровали архив «Известий» — он уже доступен всем в Поиске...

Нейросети Яндекса оцифровали архив «Известий» — он уже доступен всем в Поиске по архивам

editor
By editor
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известия
Изображение предоставлено пресс-службой Яндекса

В Поиске по архивам Яндекса теперь можно посмотреть архив «Известий» — с помощью нейросетей сервис оцифровал более 30 тыс. выпусков газеты. Пользователям доступен полнотекстовый поиск по номерам, выходившим с 1917 по 2024 год. Этот проект приурочен к предстоящему 108-летию газеты, сервис реализовал его совместно с «Известиями» и Национальной электронной библиотекой.

Поиск по архивам поможет найти в номерах «Известий» тексты про исторические события, выдающихся личностей или, например, увидеть, как выглядела первая полоса газеты в день полета Юрия Гагарина в космос. Теперь эта информация доступна всем пользователям, а не только профессионалам, которые работают с архивами.

Поиск по архивам был запущен в начале 2023 года. Сервис Яндекса помогает быстро находить упоминания людей, населённых пунктов и событий в расшифрованных нейросетью рукописных документах XVIII–XX веков. В базе сервиса представлено более 17 миллионов страниц исторических документов из архивов 20 регионов страны. Кроме того, в сервисе можно искать информацию в архивах епархиальных ведомостей, «Вечерней Москвы», «Русского инвалида», «Советского спорта» и других изданий, а также в справочниках из фондов Национальной электронной библиотеки и Российской государственной библиотеки.

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