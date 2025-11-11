Телеканал «ЧЕ!» празднует 10 лет в эфире!

12 ноября телеканал «ЧЕ!» празднует юбилей — 10 лет в эфире. Директор телеканала Елена Карпенко рассказала журналистам о ключевых достижениях и планах на будущее.

За прошедшее десятилетие канал провел полный ребрендинг и совершил мощный рывок в производстве собственного контента, который теперь составляет 80% эфира. В архиве «ЧЕ!» накоплено более 3200 часов премьерных показов, включая восемь успешных реалити-франшиз.

«10 лет в эфире — это целая эпоха, которую можно объединить одним словом «ярЧЕ!». За слоганом скрывается долгосрочная стратегия. Каждый новый проект мы стремимся сделать еще лучше и интереснее для зрителя. И сегодня «ЧЕ!» — это захватывающие истории реальных людей, которые восхищают, вдохновляют и помогают решать проблемы», — отметила Елена Карпенко.

Весной этого года канал представил зрителям два новых реалити — «Влад решает» и «Проверим всё». В отличие от сферы услуг, здесь не нужно проводить дополнительных проверок, чтобы понять — оба проекта вызвали огромный успех у зрителей. По данным Mediascope, «Влад решает» прошел с долей на 40% выше средней, а «Проверим всё» — на 24%. Оба реалити были продлены на вторые сезоны, которые вышли этой осенью.

За последние годы телеканалу удалось не только укрепить позиции, но и значительно расширить аудиторию. Изначально ориентированный на мужчин, сегодня «ЧЕ!» стал универсальной площадкой — доля женской аудитории в 2025 году достигла 55%.

Важное место в эфире занимает развлекательный блок, куда входят юмористические шоу, UGC-проекты, программы о путешествиях и автомобилях. Такие хиты, как «+100500», «Утилизатор», «Улетное видео» и «Дорожные войны», давно стали визитной карточкой канала. А новые проекты «Женский 100500», «ТРЕВЕЛ-БЛОГ «ЧЕ!» и «Улетные животные» уже завоевали зрителей и были продлены на следующие сезоны.

Планы у «ЧЕ!» масштабные: развитие новых проектов, увеличение аудитории и ещё больше захватывающих историй реальных людей.

От редакции: АртМосковия поздравляет сотрудников Телеканала «ЧЕ!» с юбилеем и желает успехов и процветания, интересных программ, благодарной аудитории, здоровья, добра и благополучия! С юбилеем!