«Ностальгия»: дуэт хитмейкеров возвращается с совместной песней, идеально передающий их стиль

«Ностальгия» – совместная песня давних коллабораторов Паши Панамо и Леси Полищук, которая является квинтэссенцией их фирменного винтажного звука. Как и следует из названия работы, песня построена вокруг чувства ностальгии, что прослеживается как в отсылающей к 80-м аранжировке, так и в тексте песни, где артисты оглядываются в прошлое и рефлексируют.

Суммарно музыку Леси Полищук и Паши Панамо послушали почти 100 миллионов раз только за прошедший год. Хитмейкеры продолжают бить в ту же точку с каждым релизом, собирая среди слушателей взрослую аудиторию, которая активно реагирует на новые релизы в соцсетях и на стриминговых сервисах. Спустя две недели после релиза артисты также представят ремикс на трек, который покажет новинку в летнем звучании.