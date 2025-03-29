На лейбле Riki Music вышел мини-альбом Дарьи Зелениной «Не кукла», в который вошли композиции с её авторскими текстами.

В новом альбоме артистка переосмысливает звучание своих треков, смешивая драйвовые аранжировки, роковые гитары и эмоциональную лирику. Сборник состоит из трех треков, каждый из которых раскрывает разные грани внутреннего мира артистки. «Не кукла» — откровенный разговор со слушателем, в котором Дарья Зеленина расширяет границы своего творчества.

Дарья Зеленина — автор и исполнитель песен, артистка, телерадиоведущая, репортёр, блогер. Ведущая и участница различных музыкальных проектов и фестивалей: «Сноу Пати Кидс», «Снежная ночь», «Движ Кидс», «Моя Мелодия», VK Fest. Треки Дарьи занимали лидирующие позиции в хит-парадах «Детского Радио». В её портфолио участие в популярном телесериале «Лето», съемки в клипах у известных блогеров и звезд российской эстрады. Дарья была ведущей концертов на телеканалах ТНТ Music, Music Box и «Карусель». За 1,5 года сотрудничества с лейблом Riki Music песни исполнительницы послушали более 2,4 млн раз.