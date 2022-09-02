Более 500 артистов и 3 млн зрителей – BELGORODMUSICFEST подводит итоги фестиваля

В Белгороде завершился масштабный музыкальный фестиваль BelgorodMusicFest «Борислав Струлёв и друзья». В этом году он впервые проходил в формате оpen-air — на открытом воздухе. За три дня мероприятия фестиваля посетили более 100 000 белгородцев и гостей города, а более 2,5 млн зрителей посмотрело концерты в режиме онлайн.

BelgorodMusicFest оpen-air «Борислав Струлёв и друзья» — первый и единственный в России уникальный мультижанровый фестиваль, в котором принимают участие звезды мировой величины. Культурный проект проводится по инициативе и при поддержке губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

На протяжении девяти лет BelgorodMusicFest «Борислав Струлёв и друзья» становился самым долгожданным событием для города, Белгородской области, а также жителей соседних регионов. В юбилейном году фестиваль вышел за пределы своей обычной площадки — Белгородской государственной филармонии — и стал главным оpen-air 2022 года в России. Мероприятия фестиваля проходили сразу на пяти площадках: Соборной площади, локации «Лев», в парке Победы у «Ракушки», возле спортивного комплекса Светланы Хоркиной и на набережной реки Везёлки.

Во время торжественного открытия мероприятия на Соборной площади была зачитана приветственная телеграмма от Президента Российской Федерации В.В. Путина, который подчеркнул значимость фестиваля BelgorodMusicFest оpen-air «Борислав Струлёв и друзья» в популяризации великих традиций отечественной культуры.

Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области:

— Музыка – одна из вечных ценностей, которая связывает людей и помогает пережить непростые периоды. На большой международный музыкальный фестиваль, который имеет 10-летнюю историю, пришел весь Белгород. Потому что таких любителей музыки и такого единения больше нигде не бывает. Три дня на пяти концертных площадках зрителей ждала не только музыка, но и балет, стрит-арт и поэтические выступления. Очень рад всех поздравить с этим культурным событием. Мне кажется, что такие большие концерты и праздники в наше не самое простое время очень нужны, чтобы чувствовать поддержку друг друга. Сейчас мы как никогда сильны!

В течение трех дней белгородцы и гости города встретились с любимыми артистами, услышали оперу, классику, джаз, рок, поэзию, увидели балет, и даже проливной дождь, который накрыл город в заключительный день фестиваля, не напугал зрителей — они пришли на Соборную площадь, чтобы послушать фортепианное трио Bel Suono, рэпера L’One, Борислава Струлёва и DJ FEEL.

В рамках BelgorodMusicFest оpen-air «Борислав Струлёв и друзья» прошли выступления: Олега Газманова с симфоническим оркестром, фортепианного трио Bel Suono, хора имени М. Е. Пятницкого, Минин-хора, уличного оркестра Tintobrassband, рэпера L’One, DJ FEEL и других исполнителей. Гостям фестиваля был подарен потрясающий оперный бал «Посвящение Елене Образцовой» с участием Народного Артиста РСФСР Сергея Лейферкуса, Народного артиста России Евгения Князева, Лауреата Placido Domingo Operalia тенора Владимира Дмитрука, Лауреата 1 Премии конкурса П.И. Чайковского меццо-сопрано Марии Бараковой и других оперных звёзд. В рамках программы фестиваля состоялись музыкальные премьеры, выступление 10 лучших поэтов — победителей фестиваля «Филатов Фест» под руководством актера и поэта Влада Маленко. Концерты вели телеведущая, продюсер, тележурналист Яна Чурикова актер театра и кино, постоянный ведущий фестиваля Василий Мичков.

Главные премьеры фестиваля BelgorodMusicFest оpen-air «Борислав Струлёв и друзья» 2022 года:

Вокализ Рахманинова впервые прозвучал в исполнении виолончелиста Борислава Струлева и Хора Минина.

Борислав Струлев специально для выступления Олега Газманова подготовил аранжировку для симфонического оркестра и хора.

На Соборной площади прозвучала «технООпера» — новый жанр, уникальная комбинация классического искусства, хореографии и современных технологий.

На время фестиваля на улицах Белгорода установили 40 арт-объектов в виде виолончелей. Белгородцы и гости города собственноручно приняли участие в их художественном оформлении. Главный арт-объект – 3-метровая арт-виолончель возвышался на Соборной площади.

А 28 августа фестиваль интегрировался в ежегодный Белгородский полумарафон PULSE. Спорт и музыка всегда едины, считают организаторы — и продюсер фестиваля Борислав Струлёв с удовольствием поддержал спортсменов на дистанции своим выступлением.

Борислав Струлев, арт-директор фестиваля, виолончелист-виртуоз:

— Я хотел бы выразить благодарность всем участникам первого в России грандиозного музыкального марафона — open-air фестиваля BelgorodMusicFest «Борислав Струлёв и друзья». Мы вели прямые трансляции, и сотни тысяч человек смотрели наши уникальные концерты. Пять сцен в течение трех дней: город превратился в огромный концертный зал под голубым небом. Мы продемонстрировали все жанры, которые только можно: классику, оперу, джаз, балет, рок, техно…

Огромное спасибо верному другу фестиваля Вячеславу Владимировичу Гладкову за поддержку проекта. Я безмерно благодарен моей команде, режиссеру сцены, звукорежиссёру, художнику по свету. Благодаря их профессионализму и творческому отношению к фестивалю все прошло на высшем уровне. Мои близкие друзья художники Валера и Наташа Черкашины на одной из стен белгородской филармонии сделали невероятную роспись, увековечили наш open-air и превратили стену в уникальный арт объект. Отдельные слова благодарности ведущим нашего фестиваля. Яна Чурикова не просто мой друг и невероятный, выдающийся профессионал, но и настоящий герой, который в моменты разгула стихии — проливного дождя с громом и молнией — не растерялась, взяла всё в свои руки и держала внимание 30-тысячной публики и зрителей трансляции. Спасибо волонтерам! Спасибо артистам! Спасибо Белгороду! Белгородская публика — самая преданная, самая любимая и самая героическая! BelgorodMusicFest оpen-air прошел на УРА!

Наталья Михайловна Игнатенко, генеральный директор Благотворительного фонда поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой»:

— В приветственной телеграмме Президента России Владимира Владимировича Путина, которая была зачитана во время открытия фестиваля, в адрес артистов, организаторов и зрителей были высказаны очень тёплые пожелания. В регионе непростая ситуация. Но благодаря объединению усилий и реальной поддержке со стороны губернатора Белогорья Вячеслава Гладкова, фантастической творческой энергии и фантазии арт-директора фестиваля, выдающегося музыканта Борислава Струлева, пониманию, ответственности и желанию как можно ярче проявить себя со стороны артистов, певцов, балетных, музыкантов, поэтов, художников — с большим вкусом отобранных Бориславом и приехавших не формально «выступить», а подарить свою энергию и талант публике — всё вместе позволило сотворить чудо, вершившееся в течение трёх дней BelgorodMusicFest open-air, которое побило все рекорды посещаемости и просмотров в интернете, — значит, мы все сделали правильно, люди нам поверили, и им это было нужно! В 30-градусную жару ни одна из площадок фестиваля не пустовала!!! Мы хотим вернуться через год в обновлённом, не менее значимом составе и ещё раз пережить такие же яркие эмоции! До новых встреч, Белгород!!!

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