Новая выставка Музея Победы рассказывает о Нюрнбергском процессе

В Музее Победы открылась выставка «Нюрнберг. Неизвестное об известном». Новый проект приурочен к 80-летию «Суда народов».

«На Нюрнбергском процессе были осуждены политические и военные деятели Третьего рейха. Международный военный трибунал поставил точку в разгроме нацизма. Процесс, начавшийся 20 ноября 1945 года, длился почти 11 месяцев. Были выслушаны сотни свидетелей, рассмотрены тысячи доказательств преступлений нацистов», — отметили в Музее Победы.

В выставку вошли около 100 предметов из фондов Музея Победы. Основу выставки составляют работы художников, авторов военно-политических плакатов: Бориса Ефимова, Михаила Куприянова, Порфирия Крылова, Николая Соколова (Кукрыниксы) и Николая Жукова, присутствовавших в качестве корреспондентов на заседаниях Международного военного трибунала с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года. Выполненные с натуры уникальные рисунки являются подлинными историческими свидетельствами, которые передают атмосферу происходящего в здании Дворца юстиции в Нюрнберге.

Разделы выставки рассказывают о работе Международного военного трибунала – заседаниях суда, членах советской делегации. Это фотографии, документы, подборка фрагментов газет и т.д. В экспозиции также представят подлинные предметы, принадлежавшие членам советской делегации, работавшим в Нюрнберге, например, записные книжки корреспондента ТАСС Галины Хромушиной. Посетители также увидят фотографии Евгения Халдея и Виктора Тёмина, снимавших судебный процесс. Еще один раздел рассказывает о корреспонденте газеты «Известия» художнике Борисе Ефимове. В витринах и тачскрине представлены блестящие рисунки художника и его документы, переданные для экспонирования МИЦ «Известия». Также гости музея на Поклонной горе смогут прослушать лекцию Бориса Ефимова «На Нюрнбергском процессе».

Отдельный раздел выставки посвящен главным нацистским военным преступникам Третьего рейха, оказавшимся на скамье подсудимых. Зарисовки советских художников дополняют историю этого процесса новыми деталями.

«Яркие и хлесткие рисунки и карикатуры являются по сути психологическими портретами, отражающими состояние подсудимых в ходе суда. Художники, в том числе, отобразили, как менялось настроение нацистов, как под влиянием проходившего процесса они теряли свою уверенность в безнаказанности и начинали понимать неумолимость возмездия», — подчеркнули в Музее Победы.