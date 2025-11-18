Том Круз получил почетный «Оскар»: магия кино, которая покорила Голливуд

Голливуд рукоплескал Тому Крузу! 16 ноября одна из самых ярких звезд мирового кинематографа был удостоен высшей чести Американской киноакадемии. Церемония стала не просто формальностью, а настоящим триумфом актера, посвятившего жизнь большому кино.

Награду Крузу вручил не кто иной, как Алехандро Г. Иньярриту — режиссер, который в октябре 2026 года представит их совместный проект, пока окутанный завесой тайны.

Принимая статуэтку, Круз обратился к залу с пронзительной речью, в которой воздал должное всем создателям фильмов. Но главной темой его выступления стала объединяющая сила кинематографа.

«Кино — это то, кто я есть»

«Кино — это мой билет по всему миру», — признался Круз. — Оно учит меня ценить различия и видеть то, что объединяет всех людей, нашу общую человечность. Неважно, откуда мы родом — в темноте кинозала мы вместе смеемся, вместе переживаем и вместе надеемся. В этом и есть магия этого искусства. Именно поэтому это так важно. Снимать кино — это не просто моя профессия, это моя сущность».

Магия в луче света: как зарождалась легенда

Актер также поделился трогательной историей о том, как зародилась его страсть к кинематографу. «Моя любовь к кино родилась в раннем детстве, — рассказал он. — Я был всего лишь маленьким мальчиком в темном зале, когда луч света прорезал зал и взорвался на экране. В тот миг мир для меня стал огромным. Передо мной разворачивались целые вселенные, культуры и судьбы. Это пробудило во мне жажду приключений, знаний, желание понять человечество и рассказывать истории. Этот луч света открыл мое воображение и указал мне путь, по которому я следую всю жизнь».

Несмотря на статус суперзвезды, Том Круз четыре раза номинировался на «Оскар» за роли в «Рожденном четвертого июля», «Джерри Магуайр», «Магнолии» и за режиссуру «Лучшего стрелка: индивидуалист». Теперь в его коллекции есть и почетная награда, подтверждающая его неоценимый вклад в индустрию.

Церемония также чествовала других титанов: хореограф Дебби Аллен и художник-постановщик Винн Томас получили почетные статуэтки, а Долли Партон была удостоена Гуманитарной премии, прислав свое благодарственное слово по видеосвязи.

