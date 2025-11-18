Музыка между строк: премьера спектакля-диалога в музее П.И. Чайковского

Что такое спектакль как искусство?

Наверное, в первую очередь – доверительный диалог со зрителем, помогающий задуматься о самом важном. 16 ноября такая беседа состоялась в музее П. И. Чайковского в Москве, где прошла премьера постановки «Музыка между строк», основанной на многолетней переписке великого русского композитора Петра Ильича Чайковского и его доброго «ангела-хранителя», меценатки Надежды Филаретовны фон Мекк.

О чем же рассказали нам образы, созданные основателем и президентом Международного благотворительного фонда имени Н.Ф. фон Мекк Денисом Андреевичем фон Мекк и художественным руководителем театрального салона «Сцена 23» Вероникой Вяткиной?

Пожалуй, прежде всего – о двух незаурядных личностях, наделенных редкими талантами творчества, бескорыстной деятельной любви и подлинной чуткости. Они предстали на сцене очень живыми, эмоциональными, сомневающимися, но от этого еще более близкими каждому зрителю в зале. Соприкоснувшись с историей подлинного диалога без преувеличения удивительных людей, хочется вновь открыть один из трех томов их переписки, чтобы узнать что-то новое о жизни, искусстве, а возможно, и о себе.

В спектакле прозвучали подлинные письма и фрагменты произведений П.И. Чайковского. Текст постановки создан автором книги «Непридуманная фабула», петербургской писательницей Еленой Ерофеевой-Литвинской.

Фото: Анастасия РУТКЕВИЧ