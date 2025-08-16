Новые кадры со съёмок второго сезона сериала «Ронин» с Дмитрием Паламарчуком

Телеканал ТВ-3 делится свежими кадрами со съемок второго сезона сериала «Ронин» в Красноярском крае. В январе 2025 года проект стал лидером своего слота с долей премьеры 8,5% (по данным Mediascope) и завоевал сердца зрителей по всей стране — особенно в Сибири, где разворачивается сюжет.

В начале второго сезона Иван Доронин (Дмитрий Паламарчук) с сыновьями Мишей (Артемий Черкашин) и Сашкой (Тимофей Мадуев) несколько месяцев живёт в Санкт-Петербурге. Правда, дети не слишком очарованы Северной столицей и мечтают вернуться домой в Медвежье. Да и самого Ронина больше ничего не держит в большом городе — после последнего задания он был вынужден покинуть СОБР. К тому же, в родном Медвежьем его ждут отец Семён (Владимир Мясников) и возлюбленная Алёна (Любовь Баханкова), с которой они постоянно на связи.

Вернувшись в родные края, Доронин вновь устраивается работать почтальоном и помогает местному участковому капитану Валерию Самсонову, так как в Медвежьем становится неспокойно. Герой оказывается втянут в криминальные разборки: его сыну в наследство достался огромный участок земли, за который идет нешуточная борьба!

Новые эпизоды вновь соберут на экране полюбившихся героев и представят зрителям новых персонажей, чьи судьбы переплетутся в напряженной и драматичной истории. Сибирь по-прежнему остается не фоном, а персонажем сериала. Съёмки охватывают широкую географию и проходят в Санкт-Петербурге, Красноярске, Овсянке и Дивногорске при поддержке кинокомиссии региона.

«Второй сезон для нас — это шанс показать «Ронина» ещё мощнее, глубже и масштабнее. Мы сохраняем ту правду и эмоциональную остроту, за которую зрители полюбили первый сезон, и добавляем новые грани, от личной драмы наших героев до зрелищных экшн-сцен. Сибирь в кадре суровая, честная и невероятно красивая. Работа напряженная, но каждый день на площадке заряжает нас уверенностью, что мы делаем что-то по-настоящему значимое. Я с нетерпением жду момента, когда зрители снова встретятся с Дорониным», – говорит режиссёр-постановщик Игорь Драка.