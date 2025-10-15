«Новые Самоцветы» представили свою версию легендарного хита «Ночное рандеву»

10 октября состоялась премьера новой музыкальной работы группы «Новые Самоцветы» — песни «Ночное рандеву», культового хита 1980-х.

Команда посвятила этот релиз подготовке к юбилейному альбому, в котором прозвучат песни, оставившие яркий след в музыкальной культуре тех лет. Особое место среди них занимает «Ночное рандеву» — композиция, которая на протяжении многих лет оставалась одной из самых любимых у «Новых Самоцветов»…

«Не знаю почему, но именно эта песня всегда была для меня особенной. В ней есть какой-то загадочный, мужской, брутальный вайб. Она всегда манила, будоражила и словно открывала дверь в неизвестное. Конечно, в процессе работы над альбомом в честь 20-летия «Новых Самоцветов», нам было важно прикоснуться именно к ней», — признаётся Инна Маликова.

В новой интерпретации «Ночные Самоцветы» сохранили характер оригинала: ведущая роль отдана мужскому вокалу, а женские голоса звучат как тонкая поддержка, создающая нужное настроение. Для коллектива эта работа — особая победа и важный творческий этап.

«Новые Самоцветы круто записали кавер моего первого мега-хита “Ночное рандеву”. Эта песня родилась весной 88-го, когда Крис Кельми собрал новый состав РОК-АТЕЛЬЕ. Тогда я был молодым автором, а “Ночное рандеву” стало песней года — от Львова до Петропавловска-Камчатского. Её успех когда-то предсказали только двое — я и Алла Пугачёва, настоявшая, чтобы именно под неё танцевал балет “Рецитал” на “Рождественских встречах”. С тех пор у песни было множество каверов, но версия Новых Самоцветов — особенная: современная, энергичная и с уважением к оригиналу» — поделился автор слов Карен Кавалерян.

Отдельные слова благодарности музыканты адресуют авторам и наследникам прав на песню. Поддержка автора слов Карена Кавалеряна и сына Криса Кельмии — Кристиана стала особенно ценной в процессе работы.

Премьера «Ночного рандеву» — это не только возвращение к бессмертной классике, но и новое звучание песни, которая вот уже несколько десятилетий объединяет поколения слушателей.