Алина Делисс: «Песни — это тоже форма служения Родине»

Певица, поэтесса и заслуженная артистка Республики Молдова Алина Делисс выступила в Кузбассе в рамках всероссийского патриотического проекта «Живи, страна!», поддержанного Национальным центром управления обороной России.

На сцене Кемеровской филармонии имени Б.Т. Штоколова, где царила особая атмосфера единства и душевного тепла, Делисс предстала не только как артистка, но и как соорганизатор, ведущая и вдохновитель концерта. Вместе с телеведущим программы «Утро России» Денисом Стойковым она создала атмосферу праздника, где искусство стало мостом между сердцами артистов и зрителей.

Когда Алина исполнила свои песни — искренние, мелодичные, будто сотканные из личных историй и большой любви к Родине — зал встал. Её голос звучал не просто как музыка, а как отклик времени, напоминание о том, что культура и патриотизм всегда идут рядом.

В концерте приняли участие Алиса Мон, Александр Ломинский, Юрий Кузнецов-Таёжный, ансамбли «Балаган Лимитед» и «Лейся, песня». Открыл вечер кавалер Ордена Мужества, участник специальной военной операции Александр Бормотов — вместе с детским хором из Новосибирска.

Торжественным моментом вечера стало вручение наград — медалей «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации» и благодарственных писем от Министерства обороны и Национального центра управления обороной России.

Проект «Живи, страна!» — это не просто концертный тур. Это живой диалог искусства и подвига, памяти и современности. И участие Алины Делисс в нём — символ того, что настоящая песня всегда звучит там, где нужна поддержка, вдохновение и вера.

Фото предоставлены PR-сопровождением