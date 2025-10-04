О чем надо знать, гуляя по ВДНХ с питомцем

Специально для владельцев собак и кошек на ВДНХ разработали четвероногий гид. В нем приведены все места на территории выставки и в парке «Останкино» для досуга и отдыха в компании питомца.

Главная выставка страны разделяет культуру дружелюбия к домашним животным и создает комфортные условия для них и их владельцев. Гости ВДНХ в компании своих любимых питомцев могут не только гулять по аллеям, тренироваться в кинологическом центре в парке «Останкино», но и посещать кафе или рестораны, где четвероногим предложат специальное меню, миску с водой или приветственные лакомства. Таких заведений около 20.

На ВДНХ разработан специальный четвероногий гид, в котором прописаны правила этикета для гостей с животными, приведены все места досуга и отдыха в компании питомца. Все это полезно изучить, чтобы прогулка с любимцем была приятной и удобной для всех.

С помощью гида можно легко спланировать интересный маршрут по территории ВДНХ, а также узнать, какие рестораны и кафе рады принять вас и вашего питомца, и познакомиться с правилами посещения выставки.

В частности, за питомцами необходимо убирать, собак по территории нужно водить на поводке. Для прогулок с животными лучше выбирать парк «Останкино». В нем созданы необходимые условия: можно тренироваться и учиться в кинологическом центре. Гулять с животным разрешено только ответственному владельцу старше 14 лет. Один гость может выгуливать не более двух питомцев. Что касается культуры поведения при нахождении с животными на ВДНХ, необходимо учитывать следующие моменты: собака ростом до 30 сантиметров в холке должна быть на поводке или в специальной сумке-переноске, но может находиться без намордника, собака ростом до 40 сантиметров в холке должна быть на поводке, но тоже может находиться без намордника, собака ростом более 40 сантиметров в холке должна быть на поводке и в наморднике.

В фудхоллах «Рестомаркет» и «Дом российской кухни» собакам и кошкам бесплатно выдадут лакомства, предоставят мягкие лежанки, воду в мисках для питья, а также предоставят хозяевам пакеты для уборки за собаками. Более того, совместно с одной из крупнейших компаний в пет-индустрии разработаны специальные боксы для собак и кошек Happy Woof и Moor Box, внутри которых интерактивные игрушки и стильные аксессуары, натуральные лакомства и премиальный корм. К тому же в корнерах введено отдельное меню для питомцев.

В ресторанах «Московское небо», «Главвино», «Арарат» четвероногим гостям предложат миски с водой. В «Рыбацкой деревне», помимо мисок с водой, для животных есть прекрасное зеленое поле, где они могут вдоволь порезвиться и побегать.

В ресторане «Домик в саду» для четвероногих друзей предусмотрены поилки, периодически проходят акции и коллаборации, в рамках которых собакам предлагают лакомства, дарят игрушки и собачью косметику. Сейчас, например, гостям с собаками дарят шопер с разнообразным наполнением. Среди подарков в шопере — космическая игрушка, забавные джиббитсы в форме животных, мультифункциональная ложка для кормления в виде кошачьей лапки, косметичка, а также кремовый топпинг и лакомство. В кофейне #LeoCoffe и кафе «Пицца на дровах» тоже будут рады гостям с животными, причем любого размера. В рамках стратегии развития до 2030 года ВДНХ уделяет особое внимание гостеприимству, качеству среды и здоровому образу жизни. В этом контексте активно развивается направление pet-friendly — нужно быть максимально открытыми для всех любителей домашних животных на территории выставки. ВДНХ ежедневно посещают несколько тысяч человек, многие из которых хотят приходить сюда вместе со своими питомцами.