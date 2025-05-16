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«О тебе»: молодой исполнитель IRON ADO представляет новый трек

editor
By editor
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iron-ado
Фото © пресс-служба Rocket Records

Пронзительная поп-лирика о любви с первых нот погружает слушателей в водоворот чувств — искренних, невинных, но оттого еще более обжигающих и противоречивых.

«О тебе» — не просто песня, а откровение сердца, бьющегося в ритме одного имени. Герой сюжета бессилен перед магнетизмом возлюбленной — ее образ становится наваждением и «чистым ядом», от которого нет противоядия.

«Я вложил в эту песню все, что чувствовал, когда любовь захватила меня полностью. Каждая строчка — это мои мысли, мои сомнения, мои чувства. «О тебе» — о том, как человек может стать и вдохновением, и болью одновременно. Это история о том, как трудно бывает понять другого, даже когда сердце к нему тянется всем своим существом. Я не ищу правильных слов — я просто честно пою о том, что внутри», — поделился IRON ADO.

IRON ADO — исполнитель, который уверенно покоряет музыкальные чарты и сердца слушателей. Авдла Фероян, выступающий под этим творческим псевдонимом, родился в Москве. С раннего возраста он проявлял интерес к музыке и творчеству, что вскоре переросло в нечто большее, чем просто увлечение. Вдохновленный звучанием новой школы и собственным внутренним миром, он начал создавать уникальный музыкальный стиль, в котором органично сочетаются глубокие эмоции, актуальное звучание и авторский почерк.

Музыка IRON ADO — это микс реггетона, афробита и легких романтических вайбов, в центре которых всегда стоит одно — любовь. Его треки не только заставляют двигаться, но и передают тонкие эмоциональные состояния, пробуждая слушателях воспоминания и чувства. На сегодняшний день за творчеством артиста следит все больше людей: 20 тысяч в Instagram, 2 тысячи в TikTok и 600 подписчиков во ВКонтакте, и эта аудитория стремительно растет с каждым новым релизом.

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