Смешарики выпустили кавер на хит «Бобр» 

На лейбле Riki Music вышел новый трек от Смешариков — это кавер на вирусную песню «Бобр» группы SLAVA SKRIPKA, которая стала популярной в соцсетях и уже несколько месяцев держится в топе чартов музыкальных площадок.

В версии героев Ромашковой долины за столом сидит уже не бобр, а Пин, Ёжик, Лосяш, Копатыч, Бараш и Нюша — они делятся историями, вспоминают Железную няню и вместе пародируют популярную песню. Эта композиция пополнила список мемных треков Смешариков, которые фанаты сериала отправляют друзьям с фразой: «Смотри, что они опять сделали».