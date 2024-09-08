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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Фестиваль «Чайковский. Перезагрузка» отправил послание миру на Восточном экономическом форуме

editor
By editor
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Гала-концерт «Россия – миру» состоялся в рамках фестиваля культуры Восточного экономического форума «Владивостокские сезоны» 4 сентября 2024 года. Событие на центральной площади Владивостока стало презентацией одноименного международного проекта в области культуры и объединило представителей из более чем 70 дружественных стран.

— Русская культура всегда обладала сильным влиянием, вносила важный вклад в мировое искусство. И с помощью этого концерта мы в очередной раз демонстрируем, что ее богатство и сила не только сохранены, но и приумножены. Важно, что в рамках мероприятия объединились таланты из разных стран, чтобы через искусство передать идею мира, дружбы и взаимопонимания. Концерт «Россия – миру» – это не просто музыкальное событие, а символ культурного диалога между Востоком и Западом. Это мощное напоминание о том, что культура не знает границ, – отметила руководитель дирекции творческих проектов фонда «Росконгресс» Екатерина Иванова.

Гостей со сцены поприветствовали глава города Владивостока Константин Шестаков и старший вице-президент Промсвязьбанка Вера Подгузова, после чего началась концертная программа.

Под «Праздничную увертюру» Дмитрия Шостаковича в исполнении Тихоокеанского симфонического оркестра Приморской краевой филармонии состоялось зрелищное флаг-шоу «Все флаги в гости к нам», центральным элементом которого стал российский триколор.

Затем прима-балерина Мариинского театра Надежда Батоева исполнила бессмертную композицию Михаила Фокина «Умирающий лебедь» на музыку Камиля Сен-Санса под аккомпанемент оркестра.

— Русская классическая музыка является неотъемлемой частью культурного наследия всего мира. — отметил ведущий. — Она самобытна и прекрасна, ее отличает особый характер и неповторимое величие! Гениальные русские композиторы, такие как Чайковский, Глинка, Бортнянский, Березовский, Титов, Мусоргский, Римский-Корсаков, Бородин, братья Рубинштейн, Скрябин, Свиридов, Хачатурян, Прокофьев, Шостакович, Стравинский, Щедрин и Рахманинов подарили миру тысячи невероятных по своей красоте произведений. Все они сумели соединить свободную русскую песню с классическими европейскими композиционными формами, которыми мы с вами можем наслаждаться и по сей день!

Затем ведущий представил концертную программу, подготовленную совместно с фестивалем «Чайковский. Перезагрузка» под руководством Ханса-Йоахима Фрая. Тихоокеанский симфонический оркестр Приморской краевой филармонии под управлением дирижера Вячеслава Губанова исполнил вальс из балета «Спящая красавица» под танцевальное сопровождение учеников хореографического отделения ДШИ №6 г. Владивостока, а также жизнеутверждающие «Поезд удовольствий» и «Марш Радецкого» Иоганна Штрауса. Зрителей заворожили арии Иоланты в исполнении Инны Звеняцкой, Ленского Романа Круковича и Онегина Алексея Репина. Затем дуэт Инны Звеняцкой и Татьяны Макарчук исполнил умопомрачительную баркаролу из оперы Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана», а Евгений Мизин — «Синюю вечность» Муслима Магомаева под танцевальное сопровождение ансамбля спортивно-бального танца «Улыбка». Эффектным завершением музыкального отделения стал «Финал» из оперы «Травиата» в исполнении всех солистов.

В следующем отделении концерта, получившем название «Узоры дружбы», приняли участие артисты Приморья и Владивостока. Надежда Батоева исполнила «Танго», а ансамбль народных инструментов «Озорники» ДШИ №3 (рук. Сергей Токарев) и народный ансамбль танца Вихрь» (рук. Ирина Грибанова) исполнили номера «Озорные наигрыши» и «Кадрильная». Струнный коллектив «Muz_art», шоу-проект «Epsilon» и хореографическое отделение ДШИ №6 г. Владивостока (балетмейстер Надежда Дроздова) представили зрелищный совместный номер «Повелитель стихий».

Солистка Приморской краевой филармонии Юлия Макеич и хореографический ансамбль «First Line» (хореограф Олеся Лучкина) выступили с номером «Кукушка», а диджей-проект «Андрас Аккордеон» в сопровождении народного ансамбля танца «Вихрь» исполнили «Плясовую будущего».

Яркое совместное выступление ансамбля народного танца «Плясунья» (рук. Юлия Горбунова) и барабанного шоу «Blast Beat» из Уссурийска придало уставшим было зрителям новый сил. Под номера «Азиатский бит» и «Яблочко дальневосточное» ритмично пританцовывала вся площадь.

Затем Юлия Макеич в сопровождении хореографического ансамбля «First Line» (хореограф Олеся Лучкина) исполнила корейскую народную песню «Ариран». Своеобразным «ответом» ей стали «Подмосковные вечера» в исполнении лауреатов международных конкурсов Эньгуан Ма и Цзюньвэй Линь в сопровождении хореографического ансамбля танца «Вихрь» (рук. Ирина Грибанова).

Следующим отделением концерта стало выступление Сводного хора Владивостокской епархии (регент — Ольга Григорьева). Коллектив исполнил песни «Город спит», «Многолетие», стихиру «Земле Русская» и казачью песню «Не для меня».

Эффектным финалом вечера стало выступление сводного хора, танцевальных коллективов и гигантских Чебурашки и крокодила Гены. В окружении воздушных шаров-апельсинов они исполнили призыв к дружбе — «Пусть всегда будет солнце» Аркадия Островского на слова Льва Ошанина.

Проект «Большой международный фестиваль Чайковского – Чайковский. Перезагрузка» реализуется фондом «Мост искусств» с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив, а также при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Администрации Тихвинского района Ленинградской области.

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