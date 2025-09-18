Объявлен состав жюри Конкурсного отбора проектов игрового кино ФПРК

Союз кинематографистов России при участии Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК) и компания Red Pepper Film объявили состав жюри Конкурса проектов игровых короткометражных фильмов.
Работы конкурсантов будут оценивать:
- Александр Велединский – кинорежиссер, драматург (председатель жюри Конкурса);
- Всеволод Коршунов – кандидат искусствоведения, доцент кафедры драматургии кино ВГИК им. С.А. Герасимова;
- Николай Лебедев – кинорежиссер, кинодраматург;
- Мария Маслова – сценарист, креативный продюсер;
- Вера Сторожева – кинорежиссёр, сценарист;
- Элла Тухарели – режиссер;
Светлана Фричинская – заместитель директора департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации.
«Появление в нашей стране ФПРК как организации, оказывающей поддержку молодым кинематографистам из регионов, очень важно. Это отличная возможность для кинематографистов найти своё место в профессии и, не покидая своего дома, не только самореализоваться, но и рассказать историю своего края широкому зрителю. Я охотно согласился принять участие в Конкурсе игрового кино – буду рад познакомиться с ребятами и их работами, которые, уверен, расскажут нам о нас – жителях такой большой и интересной страны, как Россия, – много нового и нужного», – отметил Александр Велединский.