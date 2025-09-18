АртМосковия: регламент публикаций, оплата

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Объявлен состав жюри Конкурсного отбора проектов игрового кино ФПРК

Союз кинематографистов России при участии Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК) и компания Red Pepper Film объявили состав жюри Конкурса проектов игровых короткометражных фильмов.

Работы конкурсантов будут оценивать:

  • Александр Велединский – кинорежиссер, драматург (председатель жюри Конкурса);
  • Всеволод Коршунов – кандидат искусствоведения, доцент кафедры драматургии кино ВГИК им. С.А. Герасимова;
  • Николай Лебедев – кинорежиссер, кинодраматург;
  • Мария Маслова – сценарист, креативный продюсер;
  • Вера Сторожева – кинорежиссёр, сценарист;
  • Элла Тухарели – режиссер;

Светлана Фричинская – заместитель директора департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации.

«Появление в нашей стране ФПРК как организации, оказывающей поддержку молодым кинематографистам из регионов, очень важно. Это отличная возможность для кинематографистов найти своё место в профессии и, не покидая своего дома, не только самореализоваться, но и рассказать историю своего края широкому зрителю. Я охотно согласился принять участие в Конкурсе игрового кино – буду рад познакомиться с ребятами и их работами, которые, уверен, расскажут нам о нас – жителях такой большой и интересной страны, как Россия, – много нового и нужного», – отметил Александр Велединский.

