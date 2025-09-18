В «Москвариуме» на ВДНХ поселились гавиаловые крокодилы

Гости «Москвариума» могут понаблюдать за редкими пресмыкающимися и узнать больше об их жизни. Для животных создали комфортные условия, максимально приближенные к естественной среде обитания. Вольер гавиаловых крокодилов можно найти в центральной части экспозиции.

В центре океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ появились самка и самец гавиаловых крокодилов. Теперь у посетителей океанариума есть возможность больше узнать об таких редких животных. В дикой природе осталось всего около 2,5 тысячи особей этого вида. Их численность неуклонно снижается. Чтобы понаблюдать за новоселами «Москвариума», нужно подойти к вольеру № 35, который расположен в центральной части экспозиции. Для входа в океанариум необходимо приобрести билет.

Гавиаловые крокодилы обладают узкой и длинной пастью со множеством мелких игольчатых зубов. Они относятся к одному из самых редких видов на планете. Животные включены в Международную Красную книгу в статусе «исчезающий вид». В мире разработаны и действуют специальные программы по содержанию и разведению этих редких рептилий в искусственной среде, цель которых — сохранить и увеличить популяцию гавиаловых крокодилов.

Одна из важных миссий «Москвариума» — охрана животных, которые находятся под угрозой исчезновения или уже занесены в Красную книгу. Поэтому столичный океанариум приложит все усилия для сохранения гавиаловых крокодилов и привлечет к этой проблеме внимание своих посетителей.

Новые обитатели «Москвариума» — это молодые особи в возрасте около трех лет. Специалисты создали для них максимально комфортные условия, приближенные к их естественной среде обитания.

Рептилий поселили в просторном вольере с бассейном. Чтобы они хорошо себя чувствовали, поддерживается оптимальный гидрохимический режим воды и постоянная температура воздуха плюс 27 градусов. В вольере также есть два береговых участка с подогреваемой поверхностью, земляные лежанки и укрытия. А еще здесь установлена ультрафиолетовая лампа, необходимая для привычной жизнедеятельности крокодилов. Рептилий обеспечивают сбалансированным рационом: их кормят рыбой и курятиной.

Гавиаловые крокодилы прошли интересный эволюционный путь, адаптировавшись в процессе развития вида к нескольким средам обитания. Далекие предки пресмыкающихся сначала жили на суше, затем они стали жителями морей. Современные представители вида обитают исключительно в пресной воде.

Сегодня этих удивительных крокодилов можно встретить в Юго-Восточной Азии: на островах Суматра, Борнео, Ява и полуострове Малакка. Для жизни они выбирают спокойную воду и места, густо поросшие водной растительностью: пресноводные болота, реки и озера. Рептилии активны преимущественно ночью. В это время они охотятся, подкрадываясь к жертве.

Гавиаловые крокодилы питаются различными водными и сухопутными животными, включая рыб, рептилий и членистоногих.

Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» в августе этого года отметил десятилетие. Это один из крупнейших океанариумов Европы. Его уникальная экспозиция насчитывает 600 видов и 12 тысяч обитателей. Более чем в 80 аквариумах можно увидеть редких, особо охраняемых и краснокнижных животных, в том числе амазонских арапайм, акульего ската, морских коньков, осетровых, черепаху биссу, а также свыше 10 видов акул. Самые крупные обитатели — китообразные и ластоногие, а самые компактные — беспозвоночные жители холодных морей и коралловых рифов.

Посетители «Москвариума» могут не только осмотреть основную экспозицию, но и стать участниками разнообразных культурно-досуговых мероприятий: интерактивных выставок, уникальных водных шоу, лекций в центре знаний и спектаклей в детском театре. При этом главный приоритет океанариума — благополучие его обитателей. Профессиональный уход и заботу обеспечивает команда квалифицированных специалистов.

«Москвариум» активно сотрудничает с ведущими научно-исследовательскими институтами Российской академии наук — проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова и биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова, Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии. Благодаря объединенным усилиям научного сообщества удается сохранить редкие виды водной фауны.