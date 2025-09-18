Никита Кологривый сыграет Юрия Хоя в биографическом фильме «Сектор Газа»

Онлайн-кинотеатр PREMIER объявил о производстве полнометражной картины «Сектор Газа» о жизни и судьбе лидера и создателя одноименной панк-группы Юрия Клинских, известного всей стране под псевдонимом Юрий Хой. Образ одного из главных панк-рокеров Советского Союза и России воплотит на экране актер Никита Кологривый. Производством фильма занимаются кинокомпания «Лунапарк» и «Студия Чеховъ» при участии онлайн-кинотеатра PREMIER.

Картина расскажет о жизни и творческом пути Юрия Хоя от первых шагов в его родном Воронеже во времена поздней Перестройки до всероссийской славы, которая пришла к «Сектору Газа» в начале 90-х. Группа «Сектор газа» прекратила свое существование в 2000-м году после скоропостижной смерти ее лидера в возрасте 35 лет. Бывшие музыканты группы продолжили карьеру в разных коллективах.

Режиссером фильма выступил Владимир Щегольков, известный по сериалам PREMIER «Цербер» и «Дорогой Вилли», который также выйдет на платформе в скором времени. Продюсированием картины занимается Дмитрий Нелидов, а сценарий написал Дмитрий Лемешев. Тандем Нелидова и Лемешева известен работой над сериалом о другой легендарной российской панк-группе – «Король и шут». Картина снимается с максимальным вниманием к деталям: в утверждении сценария принимала участие дочь Юрия Хоя Ирина Клинских.