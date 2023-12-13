Раритеты Маршалов Советского Союза представили на выставке в Музее Победы

В Музее Победы открылась выставка «Вечный огонь памяти». Экспозиция посвящена боевому пути 324-й Верхнеднепровской Краснознаменной стрелковой дивизии. Выставка подготовлена участниками программы «Школьный музей Победы» из Москвы, Калининградской, Калужской областей и Чувашской Республики.

«Выставка расскажет о маршалах и генералах, рядовых бойцах, врачах и медсестрах дивизии, которые прошли по трудным военным дорогам, освобождая оккупированные территории Советского Союза», – отметили в Музее Победы.

На выставке представлены личные вещи и письма Маршалов Советского Союза Филиппа Ивановича Голикова, Ивана Христофоровича Баграмяна, Константина Константиновича Рокоссовского. Узнать об истории боевого пути дивизии гости смогут из дневника капитана 324-й сд Павла Титовича Гурьева, записной книжки командира 1095-го полка Игната Степановича Марченко, писем и фотоснимков командира 1091-го полка Семена Васильевича Радзивилко. Среди экспонатов также будет генеральский китель Константина Васильевича Тараканова, который прошел боевой путь от командира батареи до начальника штаба дивизии, ордена Красной Звезды и Отечественной войны I степени младшего лейтенанта Алексея Анисимовича Комарова.

На выставке можно будет ознакомиться с подлинными рисунками военных художников Студии имени М.Б. Грекова. Работы были написаны на фронте в 1942 году.

Часть выставки посвящена подвигу врачей и медсестёр. В экспозиции находятся предметы госпиталя № 3070 г. Канаша Чувашской Республики, где формировалась 324-я сд. Также в экспозицию вошли личные вещи капитана медицинской службы Веры Павловны Рождественской, медицинские инструменты хирургов эвакогоспиталя и др.

Выставка подготовлена партнерами Музея Победы – музеем «Наследие Отечества» школы № 1944 г. Москвы, Музеем боевой славы 11-й гвардейской Краснознаменной армии Дома офицеров Балтийского флота г. Калининграда, музеем «Музейная набережная» гимназии № 40 г. Калининграда, музеем «Слава госпиталя» Дома детского творчества г. Канаш Чувашской Республики, «Музеем боевой и трудовой славы» Сухиничского центра дополнительного образования Калужской области.