Одно из строений на ВДНХ украсили росписи победителя арт-проекта «Контуры культуры»

В преддверии зимнего сезона на Главной выставке страны появились работы молодого художника Максима Еремина (Maksow), ставшего участником Всероссийского конкурса «Контуры культуры». Авторская роспись «Эстафета жизни», посвященная активному образу жизни, украсила стены интерьера строения № 574.

Конкурс «Контуры культуры» организован Московским продюсерским центром при поддержке Департамента культуры города Москвы. Весной этого года ВДНХ впервые присоединилась к этому событию в качестве проектной площадки. Победитель конкурса Максим Еремин создал роспись размером около 150 кв. метров в строении № 574. Теперь на стенах этого пространства появились яркие и динамичные изображения бегунов, скейтера и поклонника йоги.

Выбор такой тематики не случаен. Само строение, в котором работали художники, — это современная спортивная локация с зоной проката спортивного инвентаря, лаунж-пространством и открытой площадкой для занятий спортом. Строение расположено в Ландшафтном парке ВДНХ и часто является местом проведения массовых спортивных мероприятий. Круглый год здесь проходят тренировки по оздоровительному цигуну, а также крупные спортивные фестивали.

Арт-проект «Контуры культуры» проводится в Москве в четвертый раз. За три предыдущих сезона было создано более 5 000 кв. м росписей, украсивших библиотеки, театры, школы искусств и культурные центры Москвы. В нынешнем году к проекту присоединились 10 московских площадок, включая Главную выставку страны. Сезон был посвящен переосмыслению культурного наследия и объединению времен — от античности до визионерских идей будущего. Участники конкурса обращались к шедеврам мировой культуры и по-новому интерпретировали их через современные стили, формы и цветовые решения.