Вышел в свет альбом передвижной выставки «Живописная Россия. Искусство нашего времени»

Иванов Виктор. Весна на даче. Кардовского. холст, масло, 84х80
Иванов Виктор. Весна на даче. Кардовского. холст, масло, 84х80

В 2025 году на передвижной выставке «Живописная Россия. Искусство нашего времени» представлено более 100 произведений, отобранных ведущими искусствоведами-кураторами проекта. Среди авторов работ как зрелые, уже сформировавшиеся мастера, за плечами которых опыт и художественное наследие, так и молодые художники.

Первая выставка прошла в августе в Вятском художественном музее имени В.М. и А.М. Васнецовых, вторая в сентябре в Ставропольском краевом музее изобразительных искусств, в октябре ее представили в Новосибирском государственном художественном музее.

Выставка демонстрирует живописное полотно современности, сотканное из нитей бережно хранимых традиций и откликов на вызовы сегодняшнего дня. В центре внимания авторов – вечные вопросы семьи и связи поколений.

Экспозиция состоит из нескольких разделов, отражающих главную тему проекта, а также географию участников: «Современная живопись Юга России. Взгляд на регион», «Живопись Сибири, Урала и Дальнего Востока: традиции и поиски», «От реализма к метафизике. Современное петербургское академическое искусство» и так далее.

Внимание посетителей привлекают работы таких мэтров изобразительного искусства как народный художник РФ, академик РАХ Виктор Калинин, народный художник РФ, академик РАХ Василий Нестеренко, народный художник РФ, академик РАХ Константин Петров, заслуженный художник РФ, академик РАХ Вадим Иванкин, народный художник РФ, академик РАХ Михаил Омбыш-Кузнецов и многих других.

Руководитель проекта, народный художник РФ Евгений Ромашко говорит, что «сегодня в обществе все больше проявляются рост национального самосознания и возрождение традиционных ценностей». Он убежден, что обращение творцов к истокам своей культуры в сегодняшней ситуации вполне закономерно. Именно эта тенденция легла в основу проекта в 2025 году».

Презентация альбома с работами участников выставки пройдет в Московском доме художника в рамках торжественного открытия заключительной экспозиции Десятого межрегионального проекта «Живописная Россия».

Коршунов Иван. Тамарка. 2024, холст, малсо, 220х138
Коршунов Иван. Тамарка. 2024, холст, малсо, 220х138
Кугач Иван. Окна либерализма. Заброшенная усадьба. 2019, холст, масло, 180x140
Кугач Иван. Окна либерализма. Заброшенная усадьба. 2019, холст, масло, 180×140
Любавин Анатолий. Красное Солнце. 2024, холст, масло, 180х200
Любавин Анатолий. Красное Солнце. 2024, холст, масло, 180х200
Ромашко Евгений. Летний день в провинции. Цнинский канал в Вышнем Волочке Тверской области. 2025, холст, масло, 110х150
Ромашко Евгений. Летний день в провинции. Цнинский канал в Вышнем Волочке Тверской области. 2025, холст, масло, 110х150
Неменский Борис. В пути. 2010, холст, масло, 112х107
Неменский Борис. В пути. 2010, холст, масло, 112х107
