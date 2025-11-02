«Орлеанская дева»: за месяц до премьеры

В Московском академическом Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко полным ходом идут репетиции монументальной оперы Петра Ильича Чайковского «Орлеанская дева».

Главный режиссер и художественный руководитель оперной труппы МАМТ Александр Титель продолжает в этой работе линию, направленную на расширение русского репертуара театра. «Орлеанская дева» встанет в один ряд с такими премьерами последних лет, как «Русалка» Даргомыжского (постановка Александра Тителя, дирижер – Тимур Зангиев) и «Не только любовь» Щедрина (постановка Евгения Писарева, дирижер – Феликс Коробов). Кроме того, в сезоне 2025-2026 театр представит еще одну знаковую русскую оперу – «Леди Макбет Мценского уезда» Шостаковича (режиссер – Александр Титель, дирижер – Федор Леднёв).

В преддверии премьеры «Орлеанской девы» режиссер-постановщик Александр Титель делится своим видением оперы: «Мы стремимся сочетать в постановке элементы «театра представления» и «театра переживания», как, собственно, и в партитуре Чайковского. Не отказываясь от пафоса, но наполняя его конкретным драматическим содержанием. Важно интонировать сегодняшний контекст, связать моменты мистериальности, заложенные в либретто и музыке Чайковского, с современным восприятием. Наша цель – создать единый художественный сплав, одновременно эффектный и правдивый».

В центре оперы – трагический и героический образ Иоанны, воплощающей силу духа и самопожертвования. В ней сочетается одновременно лирическое начало и безграничное мужество, верность своему долгу, суровый исторический контекст — с мистическим экстазом и жаждой жизни. «Орлеанская дева» стала итогом развития психологической драмы в творчестве Чайковского.

Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик Кристиан Кнапп подчеркивает особую роль оркестра в этой опере: «В «Орлеанской деве» оркестр – это не просто аккомпанемент, это полноправный участник драматического действия. Это симфоническое произведение, где оркестр играет богатый, насыщенный материал, и мы должны быть гибкими, чутко реагировать на происходящее на сцене, поддерживать исполнителей. Именно в этом заключается уникальность театра Станиславского и Немировича-Данченко – в органичном сочетании режиссерского замысла, драматургии и музыкальной ткани оперных постановок».

Заглавную партию репетируют Лариса Андреева, Екатерина Лукаш и Анна Загородняя. В спектакле задействованы ведущие артисты театра – Андрей Батуркин, Антон Зараев, Станислав Ли, Евгений Качуровский, Чингиз Аюшеев, Мария Макеева и другие, в том числе молодые артисты и участники стажерской программы МАМТ. В партии Архиепископа на сцене МАМТ дебютирует Ливей Хоу.

В основе сценографического решения – грандиозная лестница, занимающая практически весь планшет сцены. Уникальным элементом сценографии станут управляемые панели, создающие динамику и меняющие пространство.

Важную роль в создании атмосферы спектакля играют костюмы, воссоздающие дух XV века. Художник стремился к исторической достоверности, ориентируясь на средневековые миниатюры и хроники, чтобы передать крой, цвет и фактуру костюмов эпохи.

«В сценическом пространстве мы попытались выразить свое ощущение от этой великой музыки, и нам показалось, что она очень соотносится с прекрасными образцами французской миниатюры, которая хороша и сама по себе, и как иллюстрация к замечательным книгам эпохи», – говорит художник-постановщик Владимир Арефьев.

Масштабные хоровые сцены – неотъемлемая часть партитуры Чайковского. Под управлением Станислава Лыкова хор раскрывает всю палитру эмоций: от скорбных молитв до яростных призывов к оружию, подчеркивая трагический масштаб происходящих событий.

«Действительно, «Орлеанская дева» – это хоровая опера. Крестьяне, рыцари, придворные, ангелы – все это хор. И артисты не просто поют и участвуют в процессе – они постоянно находятся в самой гуще событий, обеспечивая единство музыки и действия», – делится главный хормейстер МАМТ Станислав Лыков.

Фото: Сергей РОДИОНОВ, пресс-служба МАМТ