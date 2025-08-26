MUJEVA и дуэт Keneli & Zhiro представили трек «Прокатила»

Трек «Прокатила» это реальная история любви, где искренние чувства в конфликте с открывшейся тайной героев. Слияние редкого тембра MUJEVA и цепляющих мужских голосов Keneli & Zhiro на одном треке, погружают слушателя в настоящие эмоции.

Mujeva — автор и исполнитель собственных песен из Санкт-Петербурга, автор хита «Между нами ничего нет», ставший топ 3 Чарта ВК.Музыки, а клип собрал уже более 95 миллионов просмотров.

Keneli & Zhiro — авторы, исполнители и саундпродюсеры своих песен, авторы набирающего популярность трека на известный мем «Я сам решу». Авторы трека «Злодейка чертовка» попавшего на 84 место чарта ВК музыки.

Новая совместная композиция MUJEVA и Keneli & Zhiro «Прокатила» это настоящая химия, которая чувствуется с первых секунд. Песня идеально подойдет для поездок в машине, отдыха на природе или шумной вечеринки. Трек претендует на звание гимна разбитых сердец.